Άγριο ξέσπασμα του Λάκη Λαζόπουλου: «Να μιλάμε ευγενικά σε όσους αληταράδες φοράνε γραβάτες;»

0

«Αυτοί έχουν ρημάξει τη χώρα και πρέπει να τελειώσουμε μ’ αυτή την εικόνα της ψευτιάς»

Με το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025 ήρθε ο Λάκης Λαζόπουλος, το βράδυ της Τετάρτης, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του MEGA.

Ανάμεσα σε πολλά άλλα, δε, ο λαοφιλής καλλιτέχνης θέλησε να εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο και συνηθίζεται πλέον να καλύπτεται μια απρεπής λέξη ή έκφραση στον τηλεοπτικό αέρα.

Ειδικότερα, αμέσως μετά την προβολή ενός αποσπάσματος από ρεπορτάζ κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ο Λάκης Λαζόπουλος αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά «αυτά τα μπιπ τι είναι; Παίζουμε κρεμάλα με την τηλεόραση; Μας δίνουν το πρώτο γράμμα και πρέπει να βρούμε εμείς τη λέξη; Λέει η τηλεόραση "γα" και σκέφτομαι εγώ "μήσου"; Τι, το εννοώ μες στο κεφάλι μου και έτσι δεν λέγεται η λέξη; Μη χειρότερα Παναγία μου».

«Τι παιχνίδια παίζουν; Έφτασε η χώρα αυτή να μιλάει μόνο ελεύθερα στα γήπεδα, γι’ αυτό και ο Αριστοφάνης, που τον κατηγορούν για βωμολοχία δήθεν, ίσως τώρα να μπορούμε να καταλάβουμε τι έκανε. Έβαζε τους ανθρώπους να μιλάνε ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο, με την καταγωγή τους, με την ρίζα τους, με τον θυμό τους και είχε όλη την ελληνική γλώσσα να ακούγεται. Γιατί η γλώσσα είναι μια μελωδία».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο την τηλεοπτική γλώσσα μ’ αυτή την ευγένεια. Να μιλάμε ευγενικά σε όσους αληταράδες φοράνε γραβάτες; Πότε ξανάγινε αυτό; Την γλώσσα αυτών των αμόρφωτων άριστων; Αν είναι έτσι ο άριστος, τότε πως είναι ο άχρηστος; Αρχαιοκάπηλοι το παίζουν άριστοι, πατριώτες, καλοί χριστιανοί με μεγαλοσταυρούς κατακλέβουν τη χώρα».

«Αυτοί έχουν ρημάξει τη χώρα και πρέπει να τελειώσουμε μ’ αυτή την εικόνα της ψευτιάς» υπογράμμισε εν συνεχεία, με σαφήνεια, ο Λάκης Λαζόπουλος.