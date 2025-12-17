Γιάννης Ζουγανέλης: Η Ελεωνόρα δεν θέλει να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο

0

«Έχω σοκαριστεί ας πούμε με τον τρόπο που λειτουργούμε στα social media»

Στην οικογένειά του και τη βαθιά του σύνδεση με τη σύζυγο και την κόρη του αναφέρθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Η Ελεωνόρα δεν θέλει να μπαίνω στη διαδικασία να την εκθέτω μέσα από τον δικό μου λόγο. Αλλά το έχω κάνει πολλές φορές, μη νομίζεις, γιατί με προσεγγίζουν και μου λένε. Γενικότερα να ξέρεις, ο τρόπος που προσεγγιζόμαστε και εμείς και ο κόσμος όλος τον τελευταίο καιρό, έχει μέτρο την τοξικότητα και όχι την αλήθεια. Το βλέπω πολύ συχνά.

Έχω σοκαριστεί ας πούμε με τον τρόπο που λειτουργούμε στα social media, τα οποία βέβαια είναι θεμιτό να είμαστε όλοι για να μπορούμε να επικοινωνούμε», είπε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Τώρα σιωπώ. Σιωπώ, γιατί η σιωπή είναι μερικές φορές αναγκαία. Όταν, ας πούμε, δίνω μια συνέντευξη στο μικρόφωνο και ο αρχισυντάκτης τη μοντάρει κατά το δοκούν, δεν αντιλαμβάνεται την αλήθεια ο κόσμος. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Το ωραίο είναι να ζήσουμε τη ζωή μας ποιοτικά», επισήμανε ο καλλιτέχνης.

«Η Ισιδώρα είναι άξια θαυμασμού. Είμαστε μαζί 42-43 χρόνια. Ο κόσμος έχει πολύπλευρη λογική. Άλλοι που τα παρατηρούν αυτά, άλλοι που τα… ακούν, άλλοι που τα… τους αφορούν. Αυτοί που αισθάνονται ότι η ζωή εξελίσσεται με τη συνύπαρξη, με την οικογένεια και λοιπά, το αντιλαμβάνονται.

Πράγματι είναι άξια θαυμασμού, το λέω γιατί… στοιχείο της ζωής είναι να θαυμάζεις. Να απολαμβάνεις και να θαυμάζεις. Ε, είναι μάνα, έχει σταθεί στην Ελεωνόρα, αντιπαρατίθεται με πολύ ευγενικό τρόπο – και σε μένα και στην Ελεωνόρα από πολύ μικρό παιδί – που έτσι δημιουργείται μια παιδεία μέσα στο άμεσο περιβάλλον. Έχω ευχαριστηθεί που μου συμβαίνουν πράγματα και ευγνωμονώ την διαδικασία, τον Θεό που μου επιτρέπει και μπορώ και υπάρχω έτσι όπως υπάρχω», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης.