H Warner Bros Discovery απορρίπτει την πρόταση εχθρικής εξαγοράς της Paramount – Η αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έκρινε την προσφορά «κατώτερη» από τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε σήμερα την πρόταση εχθρικής εξαγοράς ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance, δηλώνοντας ότι ο όμιλος τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης.

Σε επιστολή προς τους μετόχους το διοικητικό συμβούλιο της WBD τονίζει ότι η Paramount «παραπλανούσε διαρκώς» τους μετόχους της Warner Bros ότι η προσφορά μετρητών των 30 δολαρίων ανά μετοχή ήταν πλήρως εγγυημένη ή «υποστηριζόμενη» από την οικογένεια Έλισον, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο και διευθύνοντα σύμβουλο της Oracle Λάρι Έλισον.

«Δεν την έδωσε ποτέ», έγραψε το διοικητικό συμβούλιο αναφορικά με την εγγύηση της προσφοράς της Paramount, σημειώνοντας ότι η προσφορά ενέχει «πολλούς, σημαντικούς κινδύνους».

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros υπογράμμισε επίσης ότι έκρινε την προσφορά της Paramount «κατώτερη» από τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix.

Η προσφορά των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή του γίγαντα του streaming για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros, τη βιβλιοθήκη της και την υπηρεσία streaming HBO Max είναι μια δεσμευτική συμφωνία που δεν απαιτεί χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια και έχει ισχυρές δεσμεύσεις χρέους, γράφει το διοικητικό συμβούλιο.

Όπως μετέδωσε νωρότεα το Bloomberg, το διοικητικό συμβούλιο της WBD αναμενόταν να καλέσει τους επενδυτές να απορρίψουν τη νεότερη προσφορά της Paramount, εκτιμώντας ότι η πρόταση του Netflix διασφαλίζει καλύτερους όρους για την εταιρεία. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η στάση αυτή βασίζεται στη σύγκριση των δύο προτάσεων ως προς την αξία, τη βεβαιότητα και το συνολικό πλαίσιο της συμφωνίας.

«Ύστερα από διαβούλευση και αξιολόγηση της πρότασης της Paramount, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. εξακολουθεί να θεωρεί ότι η υφιστάμενη συμφωνία της εταιρείας με τη Netflix Inc. προσφέρει μεγαλύτερη αξία, βεβαιότητα και καλύτερους όρους από εκείνους που έχει προτείνει η Paramount», σημείωνε το Bloomberg σε δημοσίευμα του.

Η συμφωνία WBD–Netflix προβλέπει την εξαγορά του τμήματος Warner σε συναλλαγή συνολικής επιχειρηματικής αξίας 82,7 δισ. δολαρίων, με τίμημα 27,75 δολάρια ανά μετοχή. Αντίθετα, η πρόταση της Paramount, η οποία υποβλήθηκε εκ των υστέρων, αφορούσε το σύνολο της εταιρείας και αποτιμούσε τη μετοχή στα 30 δολάρια. Ωστόσο, με βάση αυτή τη δομή, η αξία των τηλεοπτικών δικτύων και άλλων δραστηριοτήτων της WBD περιορίζεται ουσιαστικά σε 2,25 δολάρια ανά μετοχή, εφόσον παραμείνει αμετάβλητη η αποτίμηση του τομέα Streaming & Services στα 27,75 δολάρια.

Η αρνητική στάση απέναντι στην πρόταση της Paramount δεν θεωρείται απρόσμενη. Μετά την κατάθεση της «εχθρικής» και «ανεπιθύμητης» προσφοράς, η WBD είχε καταστήσει σαφές ότι το διοικητικό της συμβούλιο δεν σκόπευε να «τροποποιήσει τη σύστασή του» υπέρ της συμφωνίας με το Netflix.

Σε περίπτωση που προχωρήσει η συμφωνία με το Netflix, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros. αναμένεται μετά τον διαχωρισμό της WBD σε δύο ξεχωριστές εταιρείες, το 2026.

Τότε, το Netflix θα αποκτήσει και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros. Games, συμπεριλαμβανομένων των Mortal Kombat, DC, Harry Potter και άλλων γνωστών franchises.