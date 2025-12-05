Χαμός στη Eurovision: Η EBU ενέκρινε τη συμμετοχή του Ισραήλ κι έξι χώρες αποχωρούν

0

Η ανακοίνωση της EBU

Όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) συμμετείχαν χθες στη Γενεύη σε μία συζήτηση για τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν με στόχο την αυστηρότερη διαφάνεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων στον διαγωνισμό της Eurovision, ενώ ακολούθησε ψηφοφορία για τη συμμόρφωση ή μη στο καινούριο αυτό πλαίσιο.

Πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου κίνηση της EBU, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση που προέκυψε με αφορμή τις αιματηρές συγκρούσεις στην Παλαιστίνη, αλλά και τις ύποπτα υψηλές θέσεις του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση.

Όπως σημειώνει η Ένωση στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε στα social media, «τα μέλη συμφώνησαν και ενέκριναν το νέο "πακέτο" κανόνων που προτάθηκε για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η ουδετερότητα του διαγωνισμού. Αυτό σημαίνει πως όλα τα μέλη της EBU που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Eurovision του 2026 και συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς μπορούν να το κάνουν».

Κατά την συζήτηση και ψηφοφορία δεν τέθηκε ποτέ συγκεκριμένα η αποδοχή ή απόρριψη της ισραηλινής συμμετοχής, αλλά δόθηκε η εικόνα στα μέλη πως, εάν συμφωνήσουν με το νέο πακέτο κανόνων, εγκρίνουν επί της ουσίας τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Μιλώντας στον Τύπο μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, η πρόεδρος της EBU, Delphine Enotte Cunci, ευχαρίστησε όλα τα μέλη για τον πολιτισμένο τόνο που διατήρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και έδωσε ραντεβού για τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη, στον εορτασμό των 70 διοργανώσεων.

Η ανακοίνωση της Ένωσης ζητά από τους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή ή την αποχώρησή τους από την επόμενη Eurovision, ενώ τονίζει πως η οριστική λίστα με τις συμμετέχουσες χώρες θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ισπανία, Σλοβενία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο και Ολλανδία αποχωρούν από τη Eurovision

Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης και ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που είχαν εκδώσει, έξι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ανακοίνωσαν πως δεν θα συμμετάσχουν στη Eurovision της Αυστρίας, σταματώντας τις διαδικασίες ανάδειξης εκπροσώπου που είχαν δρομολογήσει.

Η Ισπανία γίνεται η πρώτη Big5 χώρα που δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό από τη θέσπιση των Ημιτελικών το 2004 και θα είναι η πρώτη φορά που θα απέχει γενικότερα από τη διοργάνωση, αφού συμμετείχε ανελλιπώς από το 1961. Αυτό σημαίνει πως οι χώρες στον Μεγάλο Τελικό μειώνονται φέτος σε 25 αντί για 26.

Η Ισλανδία συμμετέχει στη Eurovision από το 1986, με εξαίρεση το 1998 και το 2002.

Η «βασίλισσα της Eurovision» Ιρλανδία πήρε για πρώτη φορά μέρος στον διαγωνισμό το 1965 και απείχε μόλις δύο χρονιές (1983 και 2002).

Το Βέλγιο ήταν μέσα στις έξι χώρες που ίδρυσαν τη διοργάνωση το 1956 και έκτοτε συμμετείχε 66 φορές με εξαίρεση το 1994, 1997 και 2001.

Η Ολλανδία ήταν επίσης μέσα στις συνιδρύτριες χώρες και μετρά 65 συμμετοχές από το 1956 έως το 2025. Έμεινε εκτός το 1985, το 1991 και το 2002, ενώ το 2024 αποκλείστηκε από τον Μεγάλο Τελικό μετά το "σκάνδαλο" με τον εκπρόσωπό της, Joost Klein, που τελικά αθωώθηκε για τις κατηγορίες που τον βάραιναν.

Τέλος, η Σλοβενία έκανε το ντεμπούτο της στη Eurovision ως ανεξάρτητη χώρα το 1993 και με εξαίρεση το 1994 και το 2000 συμμετείχε ανελλιπώς, μετρώντας 30 συμμετοχές.