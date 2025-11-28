Τι συμβαίνει με την υγεία της Μαρίνας Σάττι – Ακύρωσε και τις εμφανίσεις της στην Αμερική

0

«Χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων»

Η Μαρίνα Σάττι αναγκάζεται να αναβάλει και όλες τις επικείμενες συναυλίες της στην Αμερική, μετά την ακύρωση της εμφάνισής της στα Madwalk 2025 για λόγους υγείας, η καθώς οι γιατροί της συνέστησαν να αποφύγει της μετακινήσεις και να ξεκουραστεί.

Με ανακοίνωση προς τα Μέσα, η ομάδα επικοινωνίας της Μαρίνας Σάττι κάνει γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για τις εν λόγω συναυλίες.

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται..

Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα», αναφέρει η ανακοίνωση.