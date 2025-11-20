Κλέλια Ανδριολάτου για το «Maestro»: «Θα είναι λίγο πιο αστυνομικό, μπαίνουν και νέοι ρόλοι στον τέταρτο κύκλο»

0

«Νομίζω όλοι όσοι δουλεύουμε σε αυτή τη σειρά είμαστε πολύ τυχεροί»

Για τον πολυαναμενόμενο τέταρτο κύκλο του «Maestro» μίλησε Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στο «Breakfast@Star». Η σειρά βρίσκεται ήδη σε εντατικούς ρυθμούς γυρισμάτων. Όπως αποκάλυψε, η νέα σεζόν αλλάζει ύφος και ενισχύεται με νέα πρόσωπα.

«Θα είναι λίγο πιο αστυνομικό φέτος. Έχουμε αρκετές ανατροπές, η αλήθεια είναι, αλλά μπαίνουν και νέοι ρόλοι στη σειρά, οπότε μεγαλώνει η ομάδα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη νέα σεζόν. Εγώ θα ήθελα να δουλεύω σε αυτή τη σειρά για πάντα. Νομίζω όλοι όσοι δουλεύουμε σε αυτή τη σειρά θα το θέλαμε και είμαστε πολύ τυχεροί γι’ αυτό», δήλωσε αρχικά η Κλιέλια Ανδριολάτου.

Η ίδια προειδοποίησε ότι οι τηλεθεατές θα χρειαστεί να κάνουν λίγη υπομονή: «Έχουμε δρόμο για να βγει. Θα αργήσετε λίγο να δείτε τα νέα επεισόδια».

Όσο για το ενδεχόμενο συνέχειας μετά την τέταρτη σεζόν, η Κλέλια Ανδριολάτου απάντησε: «Δεν νομίζω να υπάρχει 5η σεζόν. Η αλήθεια είναι. Είναι το τέλος. Έτσι λέει. Έτσι έλεγε βέβαια και στην 3η σεζόν. Τώρα δεν ξέρω».

«Νομίζω, χωρίς να ξέρω, κάπου έτσι φαντάζομαι κατά τον Οκτώβρη θα γίνει η πρεμιέρα. Πιο πριν αποκλείεται. Αισθάνομαι, γιατί μέχρι το καλοκαίρι θα γυρίζουμε, μέχρι να γίνει το μοντάζ», είπε κλείνοντας η Κλέλια Ανδριολάτου.