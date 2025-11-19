Σμαραγδής για την απώλεια της συζύγου του και το φιλμ «Καποδίστριας»: «Μού είπε “αυτή, Γιάννη, θα είναι η καλύτερη μας ταινία” και “έφυγε”…»

0

«Όλα μου τα έργα τα ξεκινούσε με κάποιο τρόπο η ίδια και τα τελείωνε»

Με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία της νέας κινηματογραφικής του ταινίας «Καποδίστριας», αλλά και την συμβολή της συζύγου του σε όλη του την καριέρα αναφέρθηκε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Buongiorno».

«Τον άγγελο μου τον είχα δίπλα μου. Ήταν η γυναίκα μου, η Ελένη. Εκ των υστέρων κατάλαβα, αργά αργά, ότι της Ελένης δίδονταν και μου τα περνούσε. Κυριολεκτώ. Γι’ αυτό και της αφιερώνω τη νέα ταινία για τον Καποδίστρια», είπε ο Γιάννης Σμαραγδής και συνέχισε:

«Όλα μου τα έργα τα ξεκινούσε με κάποιο τρόπο η ίδια και τα τελείωνε. Πριν φύγει από τη ζωή, λίγες μέρες πριν, πήρε το σενάριο του Καποδίστρια στην τελευταία του μορφή, κρατούσε ένα μικρό μολυβάκι και έκανε τις τελευταίες διορθώσεις. Το έκλεισε, μού είπε "αυτή, Γιάννη, θα είναι η καλύτερη μας ταινία" και "έφυγε"...

Όταν "έφυγε", έπεσα στα πατώματα. Έξι μήνες κοίταζα το ταβάνι. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα, δεν σήκωνα τηλέφωνα. Έγερνα το κεφάλι μου το βράδυ, έλειπε και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Όταν συνήλθα, κατάλαβα στην πορεία ότι είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία, που ήταν να γίνει αυτή η ταινία».