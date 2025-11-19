«Λύγισε» η Χριστίνα Σάλτη για τη μητέρα της: «Την είδα στον ύπνο μου, περπατούσαμε κι εκείνη έστριψε σε ένα σπίτι με λουλούδια»

0

«Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία με την “Παράλληλη Αγάπη”, έγινε αυτό με τη μαμά. Η ζωή τρέχει»

«Έσπασε» η Χριστίνα Σάλτη μιλώντας στην απώλεια της μητέρας της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου ήταν καλεσμένη. Η γυναίκα πέθανε από καρκίνο.

«Είναι πολύς καιρός που το παλεύαμε, ήταν αλλού η ενέργειά μου. Έκανα τα πάντα για τη δουλειά μου αλλά πιο πρακτικά πράγματα, ήμουν δίπλα της συνέχεια. Με τη μαμά μου ήμασταν τα πάντα. Μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία με την “Παράλληλη Αγάπη”, έγινε αυτό με τη μαμά. Η ζωή τρέχει», δήλωσε αρχικά η Χριστίνα Σάλτη.

«Όλοι βοηθούσαμε, έπρεπε πάντα κάποιος να είναι μαζί της. Ο καρκίνος ξεκίνησε από το παχύ έντερο, δεν της έδινε σημάδια. Άργησε πολύ να το βρει, ήταν ήδη τρίτου βαθμού», αποκάλυψε η τραγουδίστρια για τη μάχη της μητέρας της.

«Πλέον εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους υγεία και τύχη, δεν είναι τίποτα δεδομένο για κανέναν. Πίστευα ότι, αν πάθει κάτι η μάνα μου, θα πεθάνω. Το αντιμετωπίζω, γιατί σκέφτομαι τη μαμά μου που μου έλεγε “μικρά παιδάκια έχουν καρκίνο, βρε Χριστίνα, δεν πειράζει”. Δεν γίνεται να κάνεις και διαφορετικά, αν και πολλές φορές είχα ενοχές που έβγαινα και τραγουδούσα, ενώ η μαμά μου ήταν στο νοσοκομείο», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Σάλτη.

«Δεν την πίκρανα και δεν με πίκρανε. Δεν έχω ενοχές ότι της μίλησα άσχημα, γενικά αγαπιόμασταν πολύ. Και στο νοσοκομείο μου έλεγε “σε λατρεύω, σ’ αγαπώ πολύ”. Αυτές οι φράσεις μου έχουν μείνει και τώρα με συγκινούν. […] Τον πρώτο καιρό ήταν πολύ δυνατή, μαγείρευε, έπλενε. Ακόμα κι όταν έγινε μετά μία μετάσταση και ήταν πιο δύσκολα, ήταν πολύ αισιόδοξη. Μου έλεγε: κοίτα, περπατάω», περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια.

«Δουλεύω πολύ, γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι. Τα βράδια είναι πιο δύσκολα. […] Την είδα μια φορά στον ύπνο μου. Περπατούσαμε πολύ ήρεμα στο χωριό της σε έναν δρόμο πολύ καθαρό κι αυτή κάποια στιγμή έστριψε να πάει σε ένα σπίτι με λουλούδια. Δεν μιλήσαμε, δεν είπαμε κάτι», παραδέχθηκε η Χριστίνα Σάλτη.