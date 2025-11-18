Ελένη Καστάνη για την απώλεια 30 κιλών: «Βοηθιέμαι και με τις ενέσεις, είχα φτάσει τα 100»

0

«Ήτανε και θέμα υγείας σε μένα βέβαια, έπρεπε να χάσω δηλαδή»

Στην απώλεια των 30 κιλών που κατάφερε να πετύχει τα τελευταία χρόνια λόγω ενός σοβαρού θέματος υγείας που την ταλαιπώρησε, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Ελένη Καστάνη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Έχω χάσει 30 κιλά. Ήτανε και θέμα υγείας σε μένα βέβαια, έπρεπε να χάσω δηλαδή. Βοηθιέμαι κιόλας με τις ενέσεις, πάντα με τη συμβουλή του γιατρού μου. Μου έλεγε χρόνια ότι υπάρχει ένα φάρμακο στην Αμερική που, όταν έρθει στην Ελλάδα, θα σωθείς, Ελένη. Εγώ θέλω να τα λέω αυτά, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος περιμένει από μας να ακούσει πώς το καταφέραμε», περιγράφει η Ελένη Καστάνη.

«Εμένα μου το έλεγε χρόνια ο γιατρός μου. Μου λέει, υπάρχει στην Αμερική και, όταν έρθει στην Ελλάδα, θα σωθείς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κάνω και τη διατροφή. Δηλαδή μου δίνει και τα συγκεκριμένα πράγματα που τρώω, διότι όταν χάνεις πολλά κιλά, πρέπει να αναπληρώνεις την πρωτεΐνη και τα λοιπά, να μη χάνεις μυϊκή μάζα. Τώρα μου λέει να πάω να αθληθώ, Κατερίνα, το οποίο εγώ μόνο περπατάω», συμπληρώνει η ηθοποιός για την προσπάθειά της.

«Για χρόνια είχα τον καλύτερο γιατρό και δεν έκανα αυτά που μου ‘λεγε. Τώρα όμως τον ακολουθώ, περπατώ, πάω κάθε πρωί και περπατώ. Σήμερα το ‘χασα τώρα για να ‘ρθω εδώ το περπάτημά μου, αλλά θα το κάνω το βραδάκι.

Και στη ζωή μου και στη σκηνή μπορώ να σου πω, μου έχει βοηθήσει και παντού. Ακόμα έχω αυτό με την ψυχολογία, βέβαια. Με μαλώνει ο γιατρός και μου λέει: τι είναι αυτά που φοράς Ελένη; Γιατί φοράς φαρδιά; Η ψυχολογία ακόμα είναι αυτή η παλιά, ξέρεις.

Μου λέει μη μη φοράς αυτά τα ρούχα, να πάρεις πιο στενά. Λέω, εντάξει, θα πάρω, αλλά γιατρέ, έχω μείνει, λέω, με τα παλιά τα της πιο παχουλής, ας πούμε. Ήταν θέμα υγείας και μεγαλώνω και έχω, όπως είπαμε, και μικρό παιδί και θα πρέπει να ζήσω το παιδί μου σε όλο του το μεγαλείο. Εννοώ, να παντρευτεί, να γίνω γιαγιά και τα λοιπά.

Την προηγούμενη φορά που πήγα στο γιατρό μου, μου είπε ότι το ’12 ήμουνα 99,5 κιλά. Τρελάθηκα. Και με αυτό το ύψος που έχω, που δεν είμαι ψηλή και τώρα έχω χάσει, δηλαδή, είμαι 70 και μισό. Έχω χάσει σχεδόν 30 kg από τότε», εξομολογείται η Ελένη Καστάνη.

«Δεν στερούμαι κάτι, γιατί μου περιορίζει την όρεξη αυτό που κάνω το φάρμακο, αλλά εκτός απ’ αυτό, σου λέω ότι μου δίνει διατροφή. Γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν με παρακολούθηση, όχι έτσι, τυχαία», υπογραμμίζει.

«Το ’12 ήταν κοντά σε μια δύσκολη χρονιά επαγγελματικά. Είχα περάσει πολύ άσχημα επαγγελματικά κάνα δυο χρόνια άσχημα και με είχε επηρεάσει. Είναι ψυχολογικά όλα αυτά. Εγώ βλέπω στην τηλεόραση και ανθρώπους και λέω, ω πω πω. Πάχυνε αυτός. Δεν θα είναι στα καλά του. Κάτι του συμβαίνει και καταλήγει στο φαγητό του. Οι άνθρωποι που έχουν μια τάση προς το πάχος και στο φαγητό, παχαίνουν. Δηλαδή δεν είμαι της άποψης ότι όταν στεναχωριέσαι, δεν τρως», καταλήγει επί του θέματος η Ελένη Καστάνη.