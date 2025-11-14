Εύα Καϊλή για το QatarGate: «Με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια»

0

Σε πολιτική εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης εμφανίστηκε η Εύα Καϊλή και μίλησε για όσα έζησε στη φυλακή. Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno, η πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στο QatarGate, το σκάνδαλο διαφθοράς που είχε συγκλονίσει την Ευρώπη.

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν κάποιες ημέρες στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, δεν μπορούσα να μιλήσω και να δω την κόρη μου. Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου», αποκάλυψε η Εύα Καϊλή και πρόσθεσε:

«Πέραν αυτής της σωματικής πίεσης, υπήρχε και η ψυχολογική γιατί με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανωτέρων μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο».