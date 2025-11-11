Η νέα ταινία για την Αλίκη Βουγιουκλάκη προκάλεσε την αντίδραση της Έφης Πίκουλα – «Η χυδαιότητα στο αποκορύφωμά της»

0

Τη δυσαρέσκειά της για τη νέα ταινία που θα παρουσιάσει τη ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη από μία διαφορετική οπτική εξέφρασε η Έφη Πίκουλα. Η γνωστή ηθοποιός και σύζυγος του αδελφού της αείμνηστης σταρ, Τάκη Βουγιουκλάκη, μίλησε τηλεφωνικά για την επερχόμενη παραγωγή με τα χειρότερα λόγια στην εκπομπή «Το ‘χουμε».

Πρόκειται για την ταινία «Θηλυκό», που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνίστριες τη Βίκυ Παπαδοπούλου, την Τάνια Κέλλυ και την Άλκηστη Πουλοπούλου.

«Η Αλίκη πουλάει ακόμα. Την χρησιμοποιούν κάποιοι για να κάνουν το θηλυκό, το αρσενικό, για να κάνουν κάτι άλλο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί πουλάει», σχολίασε χαρακτηριστικά η Έφη Πίκουλα.

«Δεν το κάνουν αυτό με μια οποιαδήποτε ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου. Ο καθένας, από προσωπική του πλευρά, πιστεύει ότι χρησιμοποιώντας την Αλίκη θα κάνει διαφήμιση. Δεν μπορώ να το αποδώσω πουθενά αλλού», συμπλήρωσε η ηθοποιός εμφανώς ενοχλημένη.

«Η χυδαιότητα στο αποκορύφωμά της», καταλήγει η Έφη Πίκουλα στη μεσημεριανή εκπομπή του ΣΚΑΪ.