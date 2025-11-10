Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Amazon MGM ετοιμάζουν το ριμέικ του θρυλικού «Thunderbolt & Lightfoot»

0

Στην κωμωδία δράσης του 1974 συμπρωταγωνιστούσαν οι Κλιντ Ίστγουντ και Τζεφ Μπρίτζες

Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Amazon MGM θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την παραγωγή ενός ριμέικ της θρυλικής κωμωδίας δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot», στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν οι Κλιντ Ίστγουντ και Τζεφ Μπρίτζες.

Ο Καναδός ηθοποιός αναμένεται όχι μόνο να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά να βρίσκεται και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Maximum Effort. Επίσης θα συνεργαστεί στο σενάριο με τους Ένζο Μιλέτι και Σκοτ Γουίλσον, το δίδυμο που είναι ευρέως γνωστό για τη δουλειά του στην τέταρτη σεζόν της αστυνομικής κωμικής σειράς «Fargo».

Ο Σέιν Ριντ θα πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του έχοντας αναλάβει το μοντάζ της ταινίας «Deadpool & Wolverine».

Σημειώνεται ότι στο «Thunderbolt & Lightfoot» ο Κλιντ Ίστγουντ υποδύεται έναν ληστή τραπεζών, ο οποίος έχει μεταμφιεστεί σε ιεροκήρυκα και βρίσκεται σε φυγή από την παλιά συμμορία του, η οποία πιστεύει ότι τους πρόδωσε. Όταν συναντά τον Lightfoot, έναν μικροαπατεώνα του δρόμου, οι δύο άνδρες καταστρώνουν ένα σχέδιο να συνεργαστούν με την παλιά συμμορία για μία νέα ληστεία τράπεζας. Φυσικά, τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το είχαν σχεδιάσει.

Η ταινία αποτέλεσε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Τσιμίνο, ο οποίος στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το δράμα «The Deer Hunter» (1978). Επίσης, είχε αναλάβει και το σενάριο της ταινίας. Για την ερμηνεία του, ο Μπρίτζες έλαβε μία υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.

Ο Ρέινολντς πριν από λίγες ημέρες συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει ως ο βασικός «κακός» στη live-action μεταφορά του «Eloise» στο Netflix. Η ταινία βασίζεται στη δημοφιλή παιδική σειρά βιβλίων της Κέι Τόμσον με εικονογράφηση της Χίλαρι Νάιτ. Η Maximum Effort του διάσημου ηθοποιού θα είναι στη παραγωγή του πρότζεκτ.

Επίσης, ο σταρ, με τον ρόλο του παραγωγού, ανέλαβε το ντοκιμαντέρ για τον σπουδαίο κωμικό ηθοποιό Τζον Κάντι που πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1994, σε ηλικία 43 ετών.

Το «John Candy: I Like Me», έκανε πρεμιέρα στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και πλέον είναι διαθέσιμο για streaming στο Amazon Prime Video, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.