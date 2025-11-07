Το «Hamnet» κέρδισε το βραβείο κοινού Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Λονδίνου

0

Αναφέρεται στην προσωπική ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Η ταινία «Hamnet» κέρδισε το βραβείο κοινού για την Καλύτερη Μεγάλου Μήκους Ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, στο οποίο καταγράφεται η μεγαλύτερη προσέλευση που είχε ποτέ, όπως ανακοίνωσε το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου BFI την Πέμπτη.

Το συγκινητικό δράμα της Κλόε Ζάο παρουσιάστηκε στο γκαλά του δημάρχου του Λονδίνου στις 11 Οκτωβρίου και παρουσιάστηκε από τον σκηνοθέτη, με πρωταγωνιστές τους Πολ Μέσκαλ και Τζέσι Μπάκλεϊ και τον παραγωγό Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το βραβείο κοινού αποτελεί την πιο πρόσφατη τιμητική διάκριση του δράματος για την προσωπική ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και τη δημιουργία του «Hamlet», το οποίο έχει προταθεί για βραβεία, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εν τω μεταξύ, το βραβείο κοινού για την καλύτερη βρετανική ανακάλυψη απονέμεται στο ντοκιμαντέρ του Yemi Bamiro «Black Is Beautiful: The Kwame Brathwaite Story». Η ταινία - «ένας συγκινητικός φόρος τιμής στον ξεχασμένο φωτογράφο, μαχητή της ελευθερίας και ακτιβιστή, που βοήθησε στη διάδοση του μεταμορφωτικού κινήματος «Black Is Beautiful»», σύμφωνα με την σύνοψή του - έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ στις 9 Οκτωβρίου.