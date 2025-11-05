Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Αν έβγαινα με το πραγματικό μου όνομα, θα έλεγαν… τι ψωνάρα είναι αυτή»

0

«Ήταν περίεργες εποχές»

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» για να συνομιλήσει με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, το πρωινό της Τετάρτης, στην ΕΡΤ. Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα αλλά και στο γεγονός πως… άλλαξε το πραγματικό του όνομα!

Ειδικότερα, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν είναι το πραγματικό μου όνομα. Ήταν όμως περίεργες εποχές. Αν έβγαινα και έλεγα "με λένε Ζαν Πιερ", θα σου έλεγαν… τι ψωνάρα είναι αυτή».

«Η ταυτότητα η ελληνική λέει "Ιωάννης". Γιατί, όταν είχαμε πρωτοέρθει εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορούσαν να αλλάξουν τα ονόματα ή να βάλουν δύο. Υπήρχε πρόβλημα. Έτσι, λοιπόν, το έκαναν Ιωάννης”.

«Και σου πάει! Σου πάει το Ζαν Πιερ! Έχεις αυτόν τον αέρα, ρε φίλε. Είναι ωραίο όνομα αλλά ήταν οι εποχές τέτοιες» υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Κρατερός Κατσούλης για να συνεχιστεί η συζήτηση με τον Τζώνυ Θεοδωρίδη στο πλατό της πρωινής εκπομπής της ΕΡΤ.