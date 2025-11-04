Αντώνης Κανάκης: «Για να αποφάσισε ο ΑΝΤ1 να διακόψει με το που ξεκινάμε κάτι σοβαρό έχει συμβεί»

0

Το «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψε για 19η σεζόν

Ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του του «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν για 19η σεζόν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Με μια παραλλαγή στο τραγούδι «Γλεντιού», έβαλαν στο στόχαστρο με τον δικό τους αιχμηρό τρόπο τα κακώς κείμενα της πολιτικής και της καθημερινότητας.

«Κυρίες και κύριοι συγγνώμη, καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στο "Ράδιο Αρβύλα" και κατά συνέπεια δεν μπορώ να ξέρω τι είναι σοβαρό και τί είναι πλάκα. Με το που μπήκαμε στο πλατό, μου κάνει ο Κωστάκης νόημα ότι πρέπει να πάμε σε έκτακτο δελτίο», είπε αρχικά ο Αντώνης Κανάκης.

Και πρόσθεσε: «Για να αποφάσισε ο ΑΝΤ1 να διακόψει το Ράδιο Αρβύλα με το που ξεκινάμε προφανώς κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Οπότε πάμε κατευθείαν στο έκτακτο και γυρνάμε αμέσως μετά» δίνοντας πάσα σε ένα χιουμοριστικό έκτακτο δελτίο ειδήσεων που αφορούσε τον Βασίλη Μπισμπίκη που εισέβαλε σε κατάστημα ειδών υγιεινής.