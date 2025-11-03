Αποκαλύψεις Πάνου Σκουρολιάκου για την ταινία του Σμαραγδή «Καποδίστριας» – Δείτε το τρέιλερ

0

«Ήταν μεγάλη λαχτάρα του και παρότι τον δυσκολέψανε πολύ τα κατάφερε»

Για την συνεργασία με τον Γιάννη Σμαραγδή στην ταινία «Καποδίστριας», που θα βγει στις 25 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους μίλησε μεταξύ άλλων ο Πάνος Σκουρολιάκος στην ταινία της εκπομπής «Στούντιο 4».

Το τρέιλερ της ταινίας:

«Εμένα η σχέση μου με τον Γιάννη Σμαραγδή κρατάει από το ιστορικό Χαίρε Τάσο Καρατάσο και μετά σε όλες τις άλλες τις δουλειές του. Είναι μία σπουδαία δουλειά αυτή. Ξέρω το σενάριο, είδα γυρίσματα», είπε αρχικά ο Πάνος Σκουρολιάκος και πρόσθεσε:

«Ήταν μεγάλη λαχτάρα του Σμαραγδή ο Καποδίστριας, παρότι τον δυσκολέψανε πολύ τα κατάφερε. Η ταινία είναι έτοιμη και θα τη δούμε. Εγώ δε θα σας πω για τον ρόλο μου ακριβώς, αλλά κάνω έναν βοσκό που δεν ξέρει τον Καποδίστρια, αλλά είναι Καποδιστριακός και ξαφνικά τον συναντά. Από τα πολύ ωραία κομμάτια που σεναρίου».