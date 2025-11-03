Στράτος Τζώρτζογλου: Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, παρόλο που ήμουν παντρεμένος είχα συνεχώς προτάσεις

0

«Στο εξωτερικό μπορεί να κάνεις επιτυχία και να σε προωθήσουν. Εδώ μπορεί να κάνεις επιτυχία και κάποιοι να ζηλεύουν»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» ήταν ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος προχώρησε σε αποκαλύψεις όσον αφορά το θέατρο και τις σχέσεις μεταξύ των ηθοποιών.

«Η μητέρα μου στην αρχή ήταν ενάντια στο θέατρο. Δεν με σόκαρε γιατί το όνειρο της δεν ήταν να γίνω ηθοποιός. Όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, αυτό ισχύει. Δεν είναι όλο το θέατρο, ούτε όλοι αλλά υπάρχουν πολλοί. Εκείνη την εποχή που βγήκα εγώ υπήρχε πολύ έντονο και ειδικά σε εμένα.

Γίνονται πολλά, ήταν σχεδόν δεδομένο παρόλο που ήμουν παντρεμένος με τη Μαρία, είχα συνεχώς προτάσεις. Εμένα στο κεφάλι μου είχε κλειδώσει αυτό. Υπάρχει το “εγώ”. Δεν βγάζουμε λεφτά σαν ηθοποιοί ακόμα και τις καλές εποχές της τηλεόρασης», είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου και στη συνέχεια, εξήγησε:

«Άρα παίζει πολύ το ψυχολογικό, η φαντασία και το θυμικό. Υπάρχουν πολλά μαχαιρώματα, οι ισορροπίες είναι πολύ ευαίσθητες. Αυτό υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι το εθνικό σπορ των Ελλήνων, η κατσίκα του γείτονα να μην είναι καλύτερη από τη δικιά μας. Στο εξωτερικό μπορεί να κάνεις επιτυχία και να σε προωθήσουν. Εδώ μπορεί να κάνεις επιτυχία και κάποιοι να ζηλεύουν».