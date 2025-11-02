Κλερ Ντέινς και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ πρωταγωνιστούν στο νέο ψυχολογικό θρίλερ του Hulu

0

Η δραματική σειρά ονομάζεται «The Spot»

Οι βραβευμένοι με Emmy πρωταγωνιστές, Κλερ Ντέινς (Claire Danes) και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Ewan McGregor), θα ηγηθούν του καστ της νέας δραματικής σειράς θρίλερ του Hulu, «The Spot».

Η σειρά, που προέρχεται από τον καταξιωμένο δημιουργό και σεναριογράφο Εντ Σόλομον (Ed Solomon) και την A24, έλαβε το πράσινο φως τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από μια άκρως ανταγωνιστική διαδικασία.

Η Ντέινς αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αντικαθιστώντας την επίσης βραβευμένη Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet), η οποία ήταν και στην εκτελεστική παραγωγή. Σύμφωνα με το Deadline, η Γουίνσλετ αποχώρησε τον περασμένο Ιούνιο εξαιτίας δημιουργικών διαφορών.

Το «The Spot» θα εστιάσει στη σχέση ενός ζευγαριού μιας επιτυχημένης χειρουργού και του συζύγου της, που βρίσκεται αντιμέτωπο με μια τρομακτική υποψία. Ίσως η σύζυγος να είναι υπαίτια για τον θάνατο ενός παιδιού σε τροχαίο ατύχημα. Η αναζήτηση τους για την αλήθεια τους οδηγεί σε ένα πλέγμα αυξανόμενων υποψιών και σκοτεινών μυστικών, δοκιμάζοντας την αποφασιστικότητά τους και τη σχέση τους, καθώς αντιμετωπίζουν την πιθανότητα κρυφής ενοχής και προδοσίας.

Ο Σόλομον θα έχει επίσης χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού, μαζί με τους Ρόμπιν Σουίτ (Robin Sweet) και Άριελ Κλέιμαν (Ariel Kleiman). Η παραγωγή ανήκει στην A24 και την 20th Television με τα γυρίσματα να ξεκινούν το 2026, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Παράλληλα, η δύο φορές βραβευμένη με Emmy για το «Homeland» ηθοποιός, πρόκειται να επανενωθεί με τον συν-δημιουργό και εκτελεστικό παραγωγό Χάουαρντ Γκόρντον (Howard Gordon) και το στούντιο 20th TV για τηνέα μίνι παραγωγή του Netflix, «The Beast Inside Me» στο πλευρό του Μάθιου Ρις (Matthew Rhys).

Από την άλλη ο ΜακΓκρέγκορ, θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) για την ταινία επιστημονικής φαντασίας της Warner Bros. «Flowervale Street».