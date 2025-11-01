Σάκης Τανιμανίδης: «Εμείς δεν είχαμε άδεια, θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια και μας βάζουν στα κρατητήρια»

0

Ο παρουσιαστής διηγήθηκε το επεισόδιο που είχε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του για την εκπομπή «World Party»

Ο Σάκης Τανιμανίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής. Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας, μεταξύ άλλων, διηγήθηκε το επεισόδιο που είχε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του για την εκπομπή «World Party».

Αρχικά, ανέφερε ότι ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι για τη Βραζιλία και μετά από καταγγελία από μία κυρία που νόμιζε ότι την κατέγραφαν με την κάμερα, οδηγήθηκαν στα κρατητήρια του αεροδρομίου της Βραζιλίας.

«Πετάγεται η κυρία εκνευρισμένη και λέει: "σας είπα να μη με γράφετε, γιατί με γράφετε;". Γυρίζω εγώ και λέω δεν μπορεί να μην βλέπει ότι η κάμερα είναι εδώ. Φεύγει λοιπόν, η κυρία, η οποία ήταν Βραζιλιάνα, ενημερώνει την τοπική αστυνομία του αεροδρομίου ότι κάποιοι τη γράφουν στο αεροδρόμιο παρά τη θέλησή της», είπε αρχικά ο Σάκης Τανιμανίδης.

Και πρόσθεσε: «Και σκάνε μύτη δύο φουσκωτοί Βραζιλιάνοι νταμάρια με κάτι αλυσίδες, μας πιάνουν από εδώ και λέει: "έχετε άδεια;". Εμείς δεν είχαμε άδεια. Και μου λέει η πράξη αυτή, το να καταγράψετε με κάμερα μέσα στο αεροδρόμιο, θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια και μας βάζουν στα κρατητήρια του αεροδρομίου της Βραζιλίας.

Δεν ήταν φυλακή. Ήταν ένας χώρος εκεί, που ήταν ένα γραφείο. Έχουμε καθίσει κάνα δεκάωρο χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί και μας παίρνουν έναν έναν, μας κάνουν ανάκριση. Πώς τα καταφέρνω, επικοινωνώ με τον πατέρα μου στην Ελλάδα, ο οποίος βρίσκει έναν άνθρωπο, μιλάει με τον πρόξενο της Ελλάδας στη Βραζιλία, του εξηγεί στα γρήγορα τη φάση και ο άνθρωπος παίρνει τηλέφωνο το αεροδρόμιο και μας αφήσανε να φύγουμε».