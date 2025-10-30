Γιώργος Μουκίδης: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Σερίφης; Το επάγγελμά του είναι σερίφης;

0

Αρκετά δεικτικός ήταν ο Γιώργος Μουκίδης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο.

Ο γνωστός συνθέτης απάντησε και για τον Βαγγέλη Σερίφη που χρησιμοποίησε τον όρο «σκυλάδικο» για τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

«Ποιος είναι ο Βαγγέλης Σερίφης; Το επάγγελμά του είναι σερίφης; Τι θα πει “σκυλάδικα”; Μαγαζιά με σκυλιά που τους πετάμε ξηρά τροφή; Μήπως το είπε για πλάκα;», είπε αρχικά ο Γιώργος Μουκίδης.

Ο Γιώργος Μουκίδης είπε στη συνέχεια: «Δεν θα έγραφα τραγούδι στην Κατερίνα Στικούδη, είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν μπορεί να τραγουδήσει αυτά που γράφω. Ο Φοίβος θα μπορούσε να της γράψει.

Η Ιουλία Καλλιμάνη είναι καλή τραγουδίστρια, αλλά κάνει λάθη, όπως η επανεκτέλεση του “Νταβατζή”. Αν δεν έβριζε, θα συνεργαζόμουν μαζί της».