Έλλη Τρίγγου για την… μεταγραφή της στην κωμωδία: «Ίσως οι άνθρωποι να με είχαν κάπου αλλού, σε μια άλλη κατηγορία»

«Δε θα ήμουν η πρώτη σκέψη κάποιου ειδικά μετά από τα πράγματα που έχω κάνει με τόσο δράμα»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Φαντάσματα», η Έλλη Τρίγγου ήταν καλεσμένη στο «Breakfast@Star». Η ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστή από τις «Άγριες Μέλισσες» και αναφέρθηκε στο νέο της επαγγελματικό βήμα σε κωμική σειρά, ενώ μίλησε και για τον συμπρωταγωνιστή της Ορφέα Αυγουστίδη.

«Δέχτηκα μια επικοινωνία από τον σεναριογράφο μας, τον υπέροχο κύριο Λευτέρη Παπαπέτρου, ο οποίος με είχε δει σε μια παράσταση πριν κάποια χρόνια στον Ερωτευμένο Σαίξπηρ που ήταν κι αμιγώς κωμική παράσταση», είπε η Έλλη Τρίγγου και συνέχισε:

«Κι εκεί ο άνθρωπος και να είναι καλά, τον έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές γι’ αυτό, φαντάστηκε ότι θα μπορούσα να είμαι μέσα σε αυτό το πρότζεκτ. Κι όντως είναι προς τιμήν του, γιατί δε θα ήμουν η πρώτη σκέψη κάποιου ειδικά μετά από τα πράγματα που έχω κάνει με τόσο δράμα και με τις Μέλισσες και τη Μάγισσα. Κάπως ίσως οι άνθρωποι να με είχαν κάπου αλλού σε μια άλλη κατηγορία».

Για τον συμπρωταγωνιστή της, η ηθοποιός είπε: «Αυτό είναι ένα τώρα άλλο κεφάλαιο, δεν ήξερα τι να πω για τον Ορφέα. Δηλαδή, έχουμε γνωριστεί πριν πολλά χρόνια, τον έχω παρακολουθήσει σε δουλειές στο θέατρο. Έχει τέτοια ευγένεια, τέτοιο ήθος, τόσο ωραίος επαγγελματίας, τόσο συμφιλιωμένος με όλα, ξέρεις, χωρίς να συμβαίνει και κάτι πολύ σοβαρό και ταυτόχρονα πάντα τόσο στη στιγμή τη σωστή να πει και να κάνει το οτιδήποτε. Και βρεθήκαμε και κάπως σαν να συντονιστήκαμε στο ότι θα πάνε όλα καλά».