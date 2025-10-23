Κώστας Πρέκας: Σε λίγο καιρό θα με συντροφεύσει ο θάνατος, δεν τον φοβάμαι

0

«Είμαι ερωτευμένος. Έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου»

Για τη στάση του απέναντι στο αναπόφευκτο φαινόμενο του θανάτου, καθώς και στο ενδεχόμενο να τον δούμε σύντομα να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαίρη μίλησε ο Κώστας Πρέκας στην εκπομπή «Happy Day».

«Ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα. Σε λίγο καιρό θα με συντροφεύσει ο θάνατος, δεν τον φοβάμαι. Ευτυχώς είμαι πολύ καλά στην υγεία μου», είπε αρχικά ο Κώστας Πρέκας στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Σε ερώτηση για τον ενδεχόμενο γάμο, ο ηθοποιός ξεκαθαρίζει: «Είμαι ερωτευμένος. Έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα για τον γάμο».