Λένα Ζευγαρά για τις φήμες με τον Κέντρικ Ναν: «Γιατί ασχολείσαι με ζωές και πράγματα που δεν υφίστανται;»

0

«Όλο αυτό είναι λάθος να συμβαίνει»

Τη Λένα Ζευγαρά υποδέχθηκε η Ελίνα Παπίλα στο «Unblock» αυτής της εβδομάδας. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube, απαντώντας μεταξύ άλλων στις φήμες που κυκλοφόρησαν πριν μερικούς μήνες και την ήθελαν σε σχέση με τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν.

«Εδώ εξεπλάγην εγώ. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι; Δεν τον ξέρω. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Όταν το άκουσα αυτό είπα "Μα δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο". Δεν μπορώ να μιλήσω και να δώσω βάση σε φήμες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δημιουργούν προβλήματα. Ο άνθρωπος έχει γυναίκα, έχει παιδί. Εγώ έχω τους γονείς μου, έχω οικογένεια, δεν μπορείς να βγαίνει ο καθένας και να λέει κάτι», σχολιάζει η Λένα Ζευγαρά.

«Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και δεν θέλω και να ασχοληθώ γιατί όλο αυτό είναι λάθος να συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά και εγώ έχω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου ή μπορεί να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να παίρνεις ονόματα, επειδή είσαι πίσω από ένα προφίλ, το οποίο δεν δείχνεις καν το όνομα σου. Το βλέπω ότι συμβαίνει και σε συναδέλφους μου, εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των social. Για μένα είναι τραγικό, είναι έγκλημα», υπογράμμισε κατηγορηματικά η τραγουδίστρια.

«Αυτό που με βγάζει εκτός ορίων είναι ότι θέλεις να πεις κάτι; Πες το επώνυμα. Γιατί ασχολείσαι με ζωές και πράγματα που δεν υφίστανται; Σαν να είναι σε άλλο πλανήτη και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μη λέτε για να πείτε. Δεν μου δημιούργησε εμένα θέμα, αλλά τα θεωρώ περιττά. Εγώ είμαι εδώ για να τραγουδάω και τη μουσική μου, όχι για τα σχόλια», κατέληξε επί του θέματος η Λένα Ζευγαρά.