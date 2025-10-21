Δωροθέα Μερκούρη: Πηγαίνω παντού με τα πόδια και βλέπω γατάκια που πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου

0

«Θεωρώ ότι τα αδέσποτα ζώα είναι ευθύνη όλων μας. Χρειάζονται βοήθεια άμεση»

Τον λόγο που έχει φύγει δύο φορές από την Ελλάδα αποκάλυψε η Δωροθέα Μερκούρη, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno».

«Με έχει ευλογήσει ο Θεός και πέρυσι δούλευα πάρα πολύ, επένδυσα πολλά από τα δικά μου χρήματα. Θεωρώ ότι τα αδέσποτα ζώα είναι ευθύνη όλων μας. Χρειάζονται βοήθεια άμεση», είπε αρχικά η Δωροθέα Μερκούρη και στη συνέχεια είπε:

«Πηγαίνω παντού με τα πόδια, σπάνια παίρνω το αυτοκίνητο και βλέπω γατάκια που πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου. Στην αρχή δεν κοιτούσα και κάποια στιγμή είπα ή θα μείνεις σε αυτή την πόλη με αυτή την κατάσταση και θα σηκώσεις τα μανίκια σου και θα το κάνεις ή θα φύγεις από τη χώρα. Έχω φύγει από τη χώρα δύο φορές γιατί δεν άντεχα άλλο το πρόβλημα με τα αδέσποτα. Μου ράγιζε την καρδιά, δεν μπορούσα να οδηγώ πια».

Η Δωροθέα Μερκούρη πρόσθεσε επίσης: «Τα παιδιά μου με αναγκάσανε να μείνω εδώ την τελευταία φορά που ήρθαμε στην Ελλάδα, είχαν κουραστεί. Κι αλλού να πάω, θα ασχολούμαι με τα αδέσποτα κι εκεί. Έχω βοηθήσει και ανθρώπους και παιδιά στην πορεία μου, το οποίο δεν έχω επικοινωνήσει, κι ούτε θέλω, κι ούτε πρέπει».

Η Δωροθέα Μερκούρη έχει διαγνωστεί δύο φορές με long covid και όπως είπε: «Κόλλησα κορονοϊό τον Ιούνιο. Κράτησε τρεις μέρες, ο long covid κράτησε τρεις μήνες. Πρέπει να προσέξω τον εαυτό μου, γιατί υπάρχουν στιγμές που νιώθω μεγάλη κούραση».

Κλείνοντας, η Δωροθέα Μερκούρη ανέφερε: «Οι άνθρωποι είναι απογοήτευση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι χρυσάφι, σαν αδέλφια μου, αλλά από τότε που ασχολούμαι με τα αδέσποτα πολλοί είναι εκείνοι που με έχουν απογοητεύσει. Δεν έχω διαγνωστεί με κατάθλιψη, είναι μία απώλεια στο να θέλεις να συνεχίσεις».