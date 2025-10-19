Δήμος Βερύκιος: Η κόντρα με την Τίνα Μεσσαροπούλου ήταν απόλυτα αληθινή – Μού χάλαγε τον ειρμό της σκέψης

0

«Δεν το είπα με κακία, της ζήτησα μετά και συγγνώμη. Δεν ήξερα ότι το θέμα μας το είχε ήδη πιάσει ο Λιάγκας»

Για τις κόντρες στον αέρα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε μεταξύ άλλων ο Δήμος Βερύκιος στο Νίκο Συρίγο για λογαριασμό του «Χαμογέλα και Πάλι».

«Πουλάω, γιατί είμαι αληθινός. Οι κόντρες μας στον αέρα του Happy Day είναι κανονικές, γιατί υπάρχει πάθος. Και η κόντρα με την Τίνα ήταν απόλυτα αληθινή. Ήθελα να πω δύο πράγματα και μου χάλαγε τον ειρμό της σκέψης. Δεν το είπα με κακία, της ζήτησα μετά και συγγνώμη. Δεν ήξερα ότι το θέμα μας το είχε ήδη πιάσει ο Λιάγκας αλλά κι ο έρμος ο Γιωργάκης δεν πρέπει να ζήσει; Δεν πρέπει η εκπομπή του να πετύχει;», απαντά ο Δήμος Βερύκιος για το επίμαχο σκηνικό.

«Δεν φοβάμαι καθόλου μήπως κλείσει ο κύκλος του Happy Day. Είμαι έτοιμος να βρεθώ και εκτός. Δεν βαριέμαι. Βάζω νερό στο κρασί μου τα τελευταία 25 χρόνια, γιατί όταν είσαι μόνος σου, δεν υπολογίζεις τίποτα. Όταν όμως κάνεις οικογένεια, αναγκάζεσαι να συμβιβαστείς. Δεν θέλω δική μου εκπομπή, θα έκανα όμως εκπομπή με όσους δεν ταιριάζω, γιατί τα ετερώνυμα έλκονται», ξεκαθαρίζει ο δημοσιογράφος του Alpha στη συνέχεια της κουβέντας.

«Εκτιμώ την παιδεία και την κουλτούρα του Γιώργου Λιάγκα, το να ξέρεις γαλλικά και πιάνο δεν είναι μικρό πράγμα, σε στιγματίζει. Δεν νομίζω ότι θα με πείραζε σε έναν επαγγελματικό χώρο ο κακός χαρακτήρας του άλλου. Ας έρθει να τα βάλει μαζί μου», σχολιάζει ο Δήμος Βερύκιος, ενώ αποκλείει το ενδεχόμενο να έκανε ποτέ εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό.

«Δεν έκανα λεφτά από τη δημοσιογραφία, ακόμα με βοηθάνε κάποιοι φίλοι μου. […] Δεν ήμουν καλός πατέρας. Η κόρη μου είχε την τύχη να έχει καλή μάνα, εγώ της πρόσφερα όλα τα υπόλοιπα», εξομολογείται κλείνοντας ο Δήμος Βερύκιος.