Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Θα μπορούσα να κάνω μπάτσελορ και τελικά να μην παντρευτώ

Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Αθήνας από το Παρίσι μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον αρραβώνα της με τον Γιάννη Καραβασάνη, απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν τον γάμο τους.

«Δεν θα έλεγα πότε θα γίνει ο γάμος. Ο Γιάννης Καραβασάνης δεν ήταν μαζί μου και δεν έχω κάνει και καμία συζήτηση μαζί του, ας μην αφήνουμε τον γαμπρό έξω από τον χορό. Ας συζητήσω πρώτα με τον Γιάννη Καραβασάνη και βλέπουμε», είπε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και συνέχισε:

«Δεν έχω ιδέα πότε θα γίνει ο γάμος, δεν το έχουμε τρέξει, δεν το έχουμε κυνηγήσει. Είμαστε πάρα πολύ καλά, ζούμε τη φάση του αρραβώνα, που παλαιότερα έπαιρνε πολύ καιρό και γιατί να μην πάρει και τώρα. Θα είναι ο δεύτερος γάμος μας γιατί να βιαστούμε; Το μόνο που έχουμε σκεφτεί με τον Γιάννη για τον γάμο μας είναι τα μπάτσελορ που θα κάνει ο καθένας. Θα μπορούσα να κάνω bachelor και τελικά να μην παντρευτώ».

Μάλιστα, ξεκαθάρισε: «Με αυτόν τον άνθρωπο έχω παντρευτεί ήδη, μου έχει κάνει την πρόταση γάμου, οπότε αυτό που θέλω το πήρα. Τον άνθρωπό μου τον έχω στο σπίτι, οπότε είμαστε μια χαρά. Με τον Γιάννη έπρεπε να περάσουμε μια περίοδο χωριστά, να μεγαλώσουμε, να κάνουμε πράγματα και μετά να μας φέρει ξανά η μοίρα μαζί. Είμαι πολύ καλά με τον Γιάννη».