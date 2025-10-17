Σωτήρης Τσαφούλιας κατά των social media: «Δεν χρειάζεται να έχεις ανοιχτό ένα παράθυρο σε όλη την ασχήμια και την τοξικότητα του κόσμου»

0

Αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή προσβάλλουν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όχι αυτοί που είναι έξω»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, το πρωινό της Παρασκευής, όταν και βρέθηκε καλεσμένος της Φαίης Σκορδά στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA,

Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο γνωστός σκηνοθέτης αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο και ενδεχομένως να πάρει σύντομα την απόφαση να μην χρησιμοποιεί καθόλου, ούτε για επαγγελματικούς λόγους, τα social media.

Ειδικότερα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «έχω μόνο μια επαγγελματική σελίδα στο Facebook, στην οποία είμαι πάρα πολύ κοντά στο να κάνω μια ανακοίνωση και να αποχαιρετήσω τον κόσμο για να την κλείσω κι αυτήν. Μπορούμε με τον κόσμο να συναντιόμαστε στα θέατρα και στα έργα, δεν χρειάζεται αυτή η αρρώστια».

«Μας βάζουν και πληρώνουμε με τον μήνα αυτό το verified, μου χακάραν το προφίλ μου και ζητούσαν από ανθρώπους λεφτά και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έβαλαν. Πλήρωνα δικηγόρους, έκανα μηνύσεις και αγωγές. Ποιος ο λόγος για όλο αυτό; Ότι θα μου προσφέρει τι;».

«Δεν χρειάζεται να έχεις ανοιχτό ένα παράθυρο σε όλη την ασχήμια και την τοξικότητα του κόσμου, για να μπορεί να σε βρει ανά πάσα ώρα και να σου γράψει το οτιδήποτε που μπορεί να σε κλονίσει και να σου χαλάσει την ηρεμία. Ήταν και είναι εργαλείο που μπορεί να δώσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει μαζευτεί όμως πάρα πολλή πλέμπα σ’ αυτό το εργαλείο και γω δεν θέλω να είμαι μέσα εκεί» συμπλήρωσε, επίσης, ο Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μεγάλο Κανάλι.

«Δυστυχώς πάμε με μαθητική ακρίβεια σε πολύ σκοτεινούς καιρούς»

«Δυστυχώς πάμε με μαθητική ακρίβεια σε πολύ σκοτεινούς καιρούς», ανέφερε αρχικά ο σκηνοθέτης και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν μπει ένας κλόουν μέσα σε ένα παλάτι, δεν γίνεται ο κλόουν βασιλιάς. Το παλάτι γίνεται τσίρκο. Αυτή την εποχή ζούμε τώρα».

«Αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή προσβάλλουν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όχι αυτοί που είναι έξω. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε», σχολίασε στη συνέχεια. «Όταν μια ομάδα ανθρώπων δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τίποτα, δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη κανενός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε σαν λαός», τόνισε.