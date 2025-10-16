«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Η ερώτηση με σαφή υπαινιγμό στο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη – «Παίρνετε σβάρνα τα αυτοκίνητα της γειτονιάς και μετά…»

0

Πρεμιέρα έκανε την Τετάρτη το διαδραστικό τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ, «Η Ελλάδα ψηφίζει» με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής έθεσαν το ερώτημα «Παίρνετε σβάρνα τα αυτοκίνητα της γειτονιάς και μετά…», υπαινισσόμενοι ευθέως το πρόσφατο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, που είχε παρασύρει σταθμευμένα αυτοκίνητα και καταδικάστηκε με 7.500 ευρώ πρόστιμο ενώ άσκησε έφεση.

Ο Χρήστος Κούτρας, μάλιστα, ζήτησε από το κοινό να μη γελά, εξηγώντας πως πρόκειται για τυχαίο ερώτημα... «Αμέσως το μυαλό σας στο πονηρό. Σε όλους μπορεί να συμβεί», είπε ο παρουσιαστής.

Οι πιθανές απαντήσεις ήταν οι εξής:

-Πηγαίνετε στην τροχαία

-Αφήνετε σημείωμα

-Πηγαίνετε γλυκά

Μετά τις απαντήσεις, ο Χρήστος Κούτρας αναφώνησε «Μα είναι δυνατόν;», ενώ οι δύο παρουσιαστές έσπευσαν να διαχωρίσουν τη θέση τους.

Η παίκτρια που ακολούθησε είπε πως είχε βιώσει παρόμοιο τροχαίο. Η ίδια έκανε δήλωση και μετά από μέρες είχαν εξωδικαστικό συμβιβασμό. Όπως δήλωσε πήγε γλυκά στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Και τότε ο Χρήστος Κούτρας τη ρώτησε: «Μήπως είσαι φίλη με τον….», χωρίς να πει το όνομα.