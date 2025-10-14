Η οργή του Νικήτα Τσακίρογλου: «Δεν ισχύει ότι πέθανε η Χρυσούλα Διαβάτη, είναι η εποχή της ηλιθιότητας»

0

Η ανάρτηση της Καίτης Φίνου προκάλεσε αναστάτωση

Μια ανάρτηση της Καίτης Φίνου προκάλεσε αναστάτωση, καθώς η ηθοποιός ανέφερε, λανθασμένα, πως η Χρυσούλα Διαβάτη έχει φύγει από τη ζωή.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου, θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η σύζυγός του είναι καλά στην υγεία της, εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή του για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και σχολιάζοντας πως «ζούμε στην εποχή της ηλιθιότητας».

Η Καίτη Φίνου εξήγησε ότι μπέρδεψε τη Χρυσούλα Διαβάτη με την Άννα Κυριακού, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου. Η ηθοποιός ανάρτησε αρχικά μήνυμα αποχαιρετισμού στο Instagram, ωστόσο, όταν συνειδητοποίησε το λάθος της, το διέγραψε. Ωστόσο, το post είχε ήδη προκαλέσει αναστάτωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Διαβάτη. Λίγο αργότερα η Φίνου δημοσίευσε νέο μήνυμα ζητώντας συγγνώμη για τη σύγχυση.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό», λέγοντας: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Μας "πέθαναν" κιόλας. Είναι γελοίο, γελοιότητες της εποχής μας. Γελάω, γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτά δεν κάνουν καλό ούτε στους ανθρώπους ούτε στη δημοσιότητα. Αν είχε συμβεί κάτι, δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, που δεν τη γνωρίζω - εμείς θα το γνωρίζαμε πρώτοι».

Αναφερόμενος στην υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη, η οποία βρίσκεται στο σπίτι της μετά από διάγνωση με αυτοάνοσο, ο ηθοποιός σημείωσε: «Είναι καλά. Είναι μια χρόνια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με υπομονή και αισιοδοξία. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει βελτίωση και ήδη βλέπουμε θετικά σημάδια».