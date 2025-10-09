Τζένιφερ Άνιστον: Τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθούσα να γίνω μητέρα, η οικογένεια και οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια

0

«Φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά»

Στις προσπάθειες που έκανε επί 20ετίας για να αποκτήσει παιδί αναφέρθηκε η Τζένιφερ Άνιστον. Η δημοφιλής ηθοποιός έδωσε τέλος στη λανθασμένη εικόνα που τη συνόδευε ως τώρα, ότι αρνιόταν συνειδητά να γίνει μητέρα.

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα.

Δεν είναι υπόθεση κανενός. Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας», εξομολογήθηκε για πρώτη φορά η Τζένιφερ Άνιστον σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar.

«Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια», σημειώνει η 56χρονη Ελληνοαμερικανή ηθοποιός.

«Περνούσα εξωσωματικές, έπινα κινέζικα ροφήματα, ό,τι μπορούσε να βοηθήσει. Θα έδινα τα πάντα να μου έλεγα κάποιος “κάνε τη χάρη στον εαυτό σου, κατάψυξε τα ωάριά σου”. Αλλά δεν το σκέφτεσαι τότε. Το πλοίο έχει πια σαλπάρει, όμως δεν έχω καμία απολύτως τύψη», καταλήγει στην εξομολόγησή της η Τζένιφερ Άνιστον.