Αργύρης Πανταζάρας: Η κοινωνία έχει έναν τεράστιο θόρυβο, επανάσταση είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω

«Δεν μπορείς να κάνεις παύση και δεν το προτείνω, ειδικά σε συγκεκριμένα γεγονότα»

Για την αντίσταση που χρειάζεται στον θόρυβο της κοινωνίας μίλησε ο Αργύρης Πανταζάρας , ο οποίος ήταν καλεσμενος στην εκπομπή «Πρωΐαν σε είδον».

«Τον λόγο τον ανακάλυψα στο θέατρο. Δεν ξέρω τι λέει ο τοίχος, ξέρω πλέον τι λέει η κοινωνία, έχει έναν τεράστιο θόρυβο και μια τεράστια βαβούρα. Η αντίσταση σε αυτό είναι η σιωπή. Η επανάσταση σε αυτό είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω, να κάνεις παύση. Δεν μπορείς να κάνεις παύση και δεν το προτείνω, ειδικά σε συγκεκριμένα γεγονότα, είμαστε σε μια εποχή επείγοντος, όπως συναισθάνεστε, αλλά είμαστε όλοι τόσο μουδιασμένοι που, μέσα σε τόσο θόρυβο, δεν ακούγονται οι φωνές που πραγματικά πρέπει να ακουστούν. Σε αυτό βοηθάει και η παραπληροφόρηση που συμμετέχουμε κι εμείς», είπε ο Αργύρης Πανταζάρας και συνέχισε ως εξής:

«Δεν γίνεται χωρίς χιούμορ αυτή η δουλειά. Αν θέλεις να βουτήξεις σε αυτά τα νοήματα, δεν γίνεται χωρίς χιούμορ και αυτό αποκαλύπτει ότι αυτοί που έχουν χιούμορ, έχουν περάσει δύσκολα κι έχουν κερδίσει τη μάχη. Τους σοβαροφανείς να προσέχεις. Είναι μηχανισμός επιβίωσης. Δεν έχω ευθύνη εγώ γι’ αυτό. Πολλές φορές οι ηθοποιοί λένε ‘κάνω επιλογές’, δεν κάνουμε επιλογές. Πολλές φορές κάποια πράγματα έρχονται και μας βρίσκουν».

Και πρόσθεσε: «Πολλές φορές δεν έχεις επιλογές να το απορρίψεις, εκτός αν τα έχεις βολέψει όλα, που λες ‘επιλέγω να μην το κάνω’, αλλά με κίνδυνο να μην έχεις άλλη επιλογή. Βαριέμαι να ακούω ‘κάνω επιλογές μου΄. Εγώ πάω με το ένστικτο μου, και δεν επιλέγουμε ποια σειρά θα γίνει του χρόνου. Για τις συνεργασίες μου, μου έχει συμπεριφερθεί πολύ καλά η τύχη. Γιατί μπορεί να έχεις ταλέντο κι όχι τύχη».