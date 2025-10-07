Χώρισε η Κλαυδία από τον Oge: «Δεν είμαστε πια μαζί, είναι η πρώτη φορά που το λέμε δημόσια»

0

«Μια χαρά, αγαπιόμαστε, θαυμαζόμαστε»

Aπό τον σύντροφό της, Oge, χώρισε η Κλαυδία και το αποκάλυψε στην εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο Youtube, όπου ήταν καλεσμένη.

«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί. Είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Μια χαρά, αγαπιόμαστε, θαυμαζόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στη χώρα μας σε αυτό που κάνει.

Είναι πολυ-εργαλείο, γράφει, τραγουδάει, κάνει παραγωγές, τα κάνει όλα. Τσάι με λεμόνι κανονικά. Δεν έχει ειπωθεί κάπου δημόσια αυτό», ανέφερε η Klavdia.

Δείτε το απόσπασμα στο 18:45: