Ο σύζυγος της Καλομοίρας παραδέχεται: «Συνέχεια της λέω ότι έχει δίκιο»

0

«Νιώθω ευγνώμων και λέω πάντα ευχαριστώ στον Θεό που έχω τον Γιώργο δίπλα μου», είπε η τραγουδίστρια

Έφτασαν στην Ελλάδα σήμερα το πρωί η Καλομοίρα και ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης και στο αεροδρόμιο τους συνάντησε ο Γρηγόρης Μπάκας με την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

«Ήρθαμε για δουλειές αλλά δεν θα κάτσουμε πολλές ημέρες. Έχω τα παιδιά και δε μπορώ να φεύγω από το σπίτι. Χαίρομαι όμως γιατί γιορτάζουμε 15 χρόνια γάμου, οπότε είναι σαν μήνας του μέλιτος. Δεν πήρα στον σύζυγό μου κάποιο δώρο, εγώ είμαι το δώρο για εκείνον. Του μαγειρεύω, του καθαρίζω, μια χαρά είναι ο άνθρωπος», είπε αρχικά η Καλομοίρα.

Η Καλομοίρα είπε στη συνέχεια: «Δεν το πιστεύω πώς μεγάλωσαν τα παιδιά μας! Στο ύψος περνάνε την πεθερά μου. Ο Γιώργος υποχωρεί στους τσακωμούς μας. Εγώ κάνω 10 χρόνια!».

Ο Γιώργος Μπούσαλης απάντησε σε εκείνο το σημείο: «Συνέχεια της λέω ότι έχει δίκιο. Ποτέ δεν έχω χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι».

Κλείνοντας, η Καλομοίρα ανέφερε: «Νιώθω ευγνώμων και λέω πάντα ευχαριστώ στον Θεό που έχω τον Γιώργο δίπλα μου. Είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώνουμε μία οικογένεια μαζί και υπάρχει σεβασμός κι αγάπη».