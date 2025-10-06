Σμαράγδα Καρύδη για το reunion του Παρά Πέντε: «Θα πατήσουμε πάνω στις ιδέες του κοινού αλλά θα κάνουμε και δικά μας πράγματα»

0

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν καλεσμένη το απόγευμα της Δευτέρας η Σμαράγδα Καρύδη. Η δημοφιλής ηθοποιός, με αφορμή τη θεατρική παράσταση “Hotel Amour”, την οποία σκηνοθετεί φέτος στο Θέατρο Ακροπόλ, ρωτήθηκε και για το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά Πέντε», που προετοιμάζεται στο MEGA.

«Η καριέρα ενός ανθρώπου έχει πάνω και κάτω, ακόμα και των πιο μεγάλων ονομάτων στον πλανήτη, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Τις επιτυχίες σίγουρα τις προβλέπω, το “Παρά Πέντε”, ας πούμε, ήξερα σίγουρα ότι κάτι θα κάνει.

Σε αυτά που δεν έχουν πάει πολύ καλά, το καταλαβαίνεις από την αρχή που ξεκινάει. Αν όμως έχει τίμια πρόθεση, οκ. Το θέμα είναι να μην πάει να ξεγελάσει τον θεατή. Αν δεν πήγε, γιατί ας πούμε απέναντι είχε κάτι πιο ενδιαφέρον, δεν πειράζει. Είναι κι αυτό στο παιχνίδι, δεν παθαίνω τρέλα», δήλωσε η Σμαράγδα Καρύδη.

«Για το Παρά Πέντε θα κάνουμε κάτι, δεν μπορώ να σας πω πολλά και ο λόγος δεν είναι ότι σας κρατάω μυστικά. Ξέρω πάνω-κάτω τι θα κάνουμε αλλά δεν μπορώ να τα προδώσω όλα. Θα είναι ένα επετειακό εκεί κοντά στις γιορτές. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτό. Θα τα μάθετε σύντομα», απάντησε η ηθοποιός για το reunion της θρυλικής σειράς.

«Θα πατήσουμε πάνω στις ιδέες του κοινού αλλά θα κάνουμε και δικά μας πράγματα. Θα είναι ένα σπονδυλωτό και με fiction και με μη-fiction πράγματα, θα δείξει λίγο τους χαρακτήρες. Όχι φουλ κανονικό επεισόδιο αλλά θα έχει κάτι», κατέληξε η Σμαράγδα Καρύδη.