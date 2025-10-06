Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η δυσλεξία είναι ο λόγος που θα πω όχι σε πρόσκληση μιας εκπομπής

0

«Είναι ένα θέμα που δεν το συζητάω, γιατί δεν το θεωρώ κάτι ακραίο, το θεωρώ κάτι πολύ φυσιολογικό»

Καλεσμενος στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και ρωτήθηκε για το θέμα της δυσλεξίας.

«Είναι ένα θέμα που δεν το συζητάω, γιατί δεν το θεωρώ κάτι ακραίο, το θεωρώ κάτι πολύ φυσιολογικό. Απλά είναι καμιά φορά ο λόγος που επιλέγω να πω όχι σε μία πρόσκληση μιας εκπομπής.

Γιατί μπορεί να σκεφτώ κάτι και να πω, ότι πρέπει να το φιλτράρω πρώτα, να το πω και να σκεφτώ μετά το υπόλοιπο 15λεπτο… Ότι αυτό το ένα λεπτό είπα βλακεία ή όχι; Δεν θέλω να μπω σε αυτό…», είπε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.