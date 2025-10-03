Βασίλης Μπισμπίκης: Επέστρεψε στη Φιλοθέη κρατώντας γλυκά, εμφανώς μετανιωμένος – «Ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Τι άλλο;»

0

«Αν η ασφαλιστική του δεν πληρώσει τις ζημιές, θα τις καλύψει ο ίδιος»

Στη γειτονιά της Φιλοθέης, εκεί όπου τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09) προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, επέστρεψε ο Βασίλης Μπισμπίκης προκειμένου να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές.

Μακριά από τις κάμερες και τη δημοσιότητα, ο γνωστός ηθοποιός εμφανίστηκε στην περιοχή κρατώντας τσουρέκια και γλυκά, εμφανώς μετανιωμένος και συνομίλησε με τους κατοίκους των οποίων τα αυτοκίνητα και οι περιουσίες επλήγησαν.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, η κίνηση του ηθοποιού να προσεγγίσει τους κατοίκους της περιοχής έγινε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ενώ στη γυναίκα της οποίας κατέρρευσε η μάντρα του σπιτιού της λόγω της σύγκρουσης, ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέφερε ένα τσουρέκι ως ένδειξη μεταμέλειας για το περιστατικό.

Όπως είπε η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο 47χρονος ηθοποιός δεσμεύτηκε να αποζημιώσει προσωπικά για οποιαδήποτε φθορά δεν καλυφθεί από την ασφαλιστική του εταιρεία.

«Η ασφαλιστική θα τα πληρώσει. Νομίζω ότι όλη η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει μέσω της ασφαλιστικής. Εμένα ο άνθρωπος μου είπε ότι αν η ασφαλιστική του δεν τα πληρώσει, θα τα καλύψει ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά η κάτοικος.

«Ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Τι άλλο; Να τον κρεμάσουμε πια; Εντάξει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ήρθε στα σπίτια μας χθες και μας ζήτησε συγγνώμη. Ήρθε σπίτι μας έφερε και γλυκά. Μια χαρά ήταν. Τι να μας πει; Εντάξει καλά ήταν. Θα προχωρήσει στη δίκη, τι να πούμε άλλο πια; Το εξαντλήσαμε το θέμα. Όλα τελείωσαν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει. Ήρθε ζήτησε συγγνώμη, κακώς συνέβη έτσι που συνέβη, αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί δεν θα είχε δοθεί τέτοια έκταση, θα είχε τελειώσει. Θα αποκαταστήσει τη ζημιά. Αυτό επιθυμούμε, να αποκαταστήσει πλήρως εδώ και τελείωσε η ιστορία, αυτό ήταν. Τι να κάνουμε άλλο; Κι άλλη φορά ελπίζουμε να του γίνει μάθημα, αν τυχόν χτυπάει ο μη γένοιτο, να στέκεται εκεί στον τόπο του ατυχήματος», συμπλήρωσε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης προσκάλεσε μάλιστα τους κατοίκους στη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη γειτονιά και να εκφράσει έμπρακτα τη μεταμέλειά του.