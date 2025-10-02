Δημήτρης Παπανώτας για Λιάγκα: «Εσύ, τι είσαι και δεν μιλάς; Ο υπεράνω;»

0

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασαν σήμερα στο «Happy Day» τη στάση του Γιώργου Λιάγκα στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους έξω από το θέατρο Άλσος.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και όταν οι ρεπόρτερς τον ρώτησαν για άλλα θέματα, τόνισε πως «εδώ σήμερα είμαστε για τον Γιώργο» και έφυγε. Ανέφερε, επίσης, στην αρχή, πως δεν κάνει δηλώσεις στις κάμερες, ωστόσο, κατ’ εξαίρεση μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος Λιάγκας, που βγαίνει και μας δηλώνει ότι δεν μιλάει στις κάμερες… Μα έχεις εκπομπή και ζητάς από όλους δήλωση στις κάμερες κι εσύ δεν μιλάς; Εσύ, τι είσαι; Ο υπεράνω; Την επόμενη φορά που θα δω κάμερα του Γιώργου που με πιέζουν πάρα πολύ να μιλήσω, θα πω ότι το ξέρετε, δεν μιλάω στις κάμερες. Όχι εντάξει, να τα λέμε κι αυτά», είπε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε από την πλευρά της: «Εμένα αυτό που μου κλώτσησε είναι που είπε ότι εδώ είμαστε για τον Μαζωνάκη και όχι για άλλες ερωτήσεις. Είναι πρακτική όλων των εκπομπών, όλων των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων και των δικών του δημοσιογράφων, ότι όταν πάνε σε ένα θέμα κοινής λήψης, ρώτανε για όλα».

Δείτε το απόσπασμα στο 1:45: