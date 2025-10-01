Δανάη Παππά: Η αντίδραση της όταν ρωτήθηκε για τον χορό με τον Μπισμπίκη

0

«Δεν καταλαβαίνω τον λόγο...»

Η Δανάη Παππά έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες, μετά την κοινή εμφάνισή της με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε γλέντι, το βράδυ πριν από το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός.

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» συνάντησε την Δανάη Παππά έξω από το θέατρο όπου πήγαινε για πρόβες. Η ίδια απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την υπόθεση.

Ο διάλογος που είχαν η Δανάη Παππά και η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου ήταν ο εξής:

Φ.Φ.: Πρόβες ανελλιπώς.

Δ.Π.: Να είστε καλά! Βιάζομαι πάρα πολύ!

Φ.Φ.: Είστε το πρόσωπο των ημερών. Πείτε μας δυο λόγια για τον κύριο Μπισμπίκη…

Δ.Π.: Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, Να είστε καλά.