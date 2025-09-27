Αργυρώ Μπαρμπαρίγου για τη συμμετοχή της στο βρετανικό MasterChef: «Έλαμψε η ελληνική κουζίνα»

0

«Εμπειρία φανταστική και απίστευτη προβολή της Ελλάδας»

Στο βρετανικό MasterChef βρέθηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και δέχτηκε να αναλάβει δύο σημαντικούς ρόλους: Να γίνει μέντορας για τους διαγωνιζόμενους στην ελληνική κουζίνα, αλλά και να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή της τελικής φάσης.

Γι' αυτή τη μοναδική εμπειρία μίλησε στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και πάλι!».

«Εμπειρία φανταστική, προβολή της Ελλάδας και της ελληνικής κουζίνας απίστευτη! Έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο, σεβάστηκαν τα υλικά που μαγειρεύουμε… Γιατί οι συνταγές που φτιάξαμε, δεν ήταν αυτές που γνωρίζουν στο εξωτερικό…», είπε μεταξύ άλλων η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.