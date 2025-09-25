0

«Θα έχουμε καινούργια ασφαλιστικά μέτρα, είναι απαράδεκτο»

Μετά τη χθεσινή δικαστική διαμάχη που είχε ο Βασίλειος Κωστέτσος, μίλησε το πρωί της Πέμπτης στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες.

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, όπως ανέφερε θέλει να υπερασπιστεί το brand name και το λογότυπο του, τονίζοντας ότι θα κινηθεί σε καινούργια ασφαλιστικά μέτρα .

«Πράγματα όπως η δουλειά μου, που δουλεύω από 14 χρονών, δεν μπορεί κάποιος να τα εκμεταλλεύεται και να βγάζει χρήματα εις βάρος μου. Είμαι πληγωμένος με όλο αυτό που έχει γίνει», είπε αρχικά ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Και πρόσθεσε: «Θέλω να σας πω πως θα υπάρξει συνέχεια και σε άλλα άτομα που είναι της δουλειάς μου και έχουν το λογότυπο VK. Θα έχουμε καινούργια ασφαλιστικά μέτρα γιατί είναι απαράδεκτο και γίνεται σύγχυση στον κόσμο, γιατί ο περισσότερος κόσμος το VK το έχει ως Βασίλειος Κωστέτσος. Αυτή τη φορά δεν ζήτησα κάποια αποζημίωση, την επόμενη φορά όμως θα ζητήσω.