Το ντοκιμαντέρ «No Escape From Now» για τον Όζι Όσμπορν θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο

0

Η ταινία καταγράφει τις μάχες με θέματα υγείας του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath

Το ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όσμπορν με τίτλο «No Escape From Now» θα κάνει πρεμιέρα στην Paramount+ στις 7 Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμο για streaming αποκλειστικά στην πλατφόρμα διεθνώς, εκτός από την Ιαπωνία.

Σε συγκινητικό τρέιλερ του ντοκιμαντέρ που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του εκλιπόντος είδωλου της heavy metal σκηνής, τραγουδιστή των Black Sabbath με σημαντική σόλο καριέρα.

Η δίωρη ταινία, η οποία καταγράφει τις μάχες με θέματα υγείας του Όσμπορν και το ταξίδι του για την επιστροφή του στη σκηνή τα τελευταία έξι χρόνια σκηνοθέτησε η βραβευμένη με BAFTA Τάνια Αλεξάντερ.

Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την οικογένεια Όσμπορν και περιλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις με τον ίδιο τον Όζι Όσμπορν, τη σύζυγό του Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά του Έιμι, Κέλι και Τζακ Όσμπορν. Η οικογένεια συζητά εκτενώς τον τραυματισμό από πτώση τον Φεβρουάριο του 2019, που τον οδήγησε στην ακύρωση της διετούς αποχαιρετιστήριας περιοδείας του.

«Περιγράφοντας λεπτομερώς τις πολυάριθμες διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις του, τα κλιμακούμενα προβλήματα υγείας και τις προοδευτικές επιπτώσεις της διάγνωσης της νόσου του Πάρκινσον, το "Ozzy: No Escape From Now" προσφέρει ένα δυνατό, απέριττο πορτρέτο ενός άνδρα, υπογραμμίζοντας πώς ο συνεχιζόμενος χρόνιος πόνος του Όζι Όσμπορν επηρέασε την ψυχική του υγεία και επηρέασε τη μουσική που δημιούργησε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου» αναφέρει η επίσημη σύνοψη του ντοκιμαντέρ.

Οι κάμερες εισήλθαν και στο στούντιο όταν ο Όζι Όσμπορν ηχογραφούσε τη συνεργασία του με τον Post Malone το 2019, «Take What You Want» και τα δύο άλμπουμ που ακολούθησαν. «Με έβγαλε από τη μελαγχολία. Με βοήθησε. Αυτό ήταν το καλύτερο φάρμακο που είχα ποτέ εκείνη τη στιγμή» ανέφερε ο Όζι Όσμπορν.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, ο κιθαρίστας του Όζι Όσμπορν, Ζακ Γουάιλντ και καλλιτέχνες όπως οι Τομ Μορέλο, Μπίλι Κόργκαν, Τζέιμς Χέτφιλντ, Μπίλι Άιντολ και άλλοι.

Το ντοκιμαντέρ, που φέρεται να μην προοριζόταν ποτέ για κυκλοφορία μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, αρχικά περιέγραφε λεπτομερώς τη μάχη του μουσικού να επιστρέψει στη σκηνή των ζωντανών εμφανίσεων μετά από αρκετά χρόνια απουσίας.

«Μετά τον θάνατό του στις 22 Ιουλίου 2025, το ντοκιμαντέρ αποτελεί πλέον απόδειξη του θάρρους, του πνεύματος, της αποφασιστικότητας και του ταλέντου του Όζι — ιδιότητες που διασφαλίζουν ότι παραμένει ήρωας για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.