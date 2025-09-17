Αθηνά Οικονομάκου: Δεν έχω περάσει εύκολα στη ζωή μου, υπήρχαν σκοτάδια και πολύ δύσκολες στιγμές

0

«Σε ένα σημείο φτάνεις στην συνειδητοποίηση ότι “εγώ ευθύνομαι για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου"»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν σήμερα η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μίλησε για την υποκριτική, την σχέση της και την ζωή της.

«Έχω μια εσωτερική δύναμη, νιώθω ότι πατάω στα πόδια μου, ξέρω τι θέλω και τι κάνω και έχω μια ισορροπία, που δύσκολα ταράζεται. Υπάρχουν δυσκολίες επί μονίμου βάσεως. Προσαρμοστήκαμε και εμείς και τα παιδιά πολύ εύκολα τώρα στο σχολείο. Η μικρή πήγε προνήπιο τώρα. Έκανα πολλή προσπάθεια και εσωτερική αναζήτηση. Σε ένα σημείο φτάνεις στην συνειδητοποίηση ότι “εγώ ευθύνομαι για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου”.

Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, νομίζω δεν βοηθάει και δεν καταλήγει κάπου. Πήρα την ευθύνη των επιλογών μου πάνω μου. Όταν βγαίνεις στο φως, νιώθεις ότι ζεις, ότι δεν έχεις ξαναζήσει. Θέλει πόνο, μόχθο προσπάθεια, πίστη, προσήλωση, επιμονή. Πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με τον εαυτό σου για να καταλάβεις γιατί στον άλλο και όχι σε μένα για παράδειγμα», είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου και συνέχισε ως εξής:

«Στη ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως. Και να φαινόταν ότι ήμουν στο φως τα προηγούμενα χρόνια, το θέμα είναι πώς είσαι στον πυρήνα σου. Υπήρχαν σκοτάδια και πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν έχω περάσει εύκολα στη ζωή μου. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι δύναμης που έχω οφείλεται στις δύσκολες στιγμές που έχω περάσει και έπρεπε να είμαι δυνατή. Ζουν σε μια όμορφη οικογένεια, έχουν τα πάντα τα παιδιά μου. Έξω δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Μπρούνο έχει ιδρύσει έναν φιλανθρωπικό οργανισμό με ακαδημίες μπάσκετ με τον κολλητό του σε διάφορες χώρες. Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις σε χώρες όπως η Κένυα».

Για τα επαγγελματικά της, η Αθηνά Οικονομάκου είπε: «Συνεργαζόμαστε με τη Μαίρη Συνατσάκη από το 2019. Είμαστε στην καλύτερη στιγμή μας. Είναι πολύ δύσκολος χώρος και εχουμε ζοριστεί πολύ με την Μαίρη. Έχουμε ζοριστεί με τον τρόπο που λειτουργεί ο χώρος της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Είναι full time job. Έχω επιλέξει να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν. Μου βγαίνει και ανεβάζω content στα social. Πολλές φορές πρέπει να γίνει γιατί έχεις και συνεργασίες. Δεν πιστεύω στο μάτι πλέον. Πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να σε κουνήσει από το κέντρο σου εάν είσαι σταθερός. Αν ίσχυε στη δική μου περίπτωση, δεν ξέρω που θα ήμουν τώρα».

Για την προσωπική της ζωή, η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε: «Έχει γίνει πρόταση γάμου. Εξαρχής πήγε από μόνο του στην σχέση μου με τον Μπρούνο. Είναι κάτι μαγικό και εύχομαι να κρατήσει για πάντα. Θεωρώ ότι μάλλον ήταν κάτι καρμικό, το να βρεθούμε. Ήρθαν όλα πολύ ομαλά. Δεν ειχα ποτέ στόχο τον γάμο. Οι επιχειρήσεις του Μπρούνο και αυτά που κάνει είναι στο Μιλάνο. Έχουμε δυο βάσεις και δυο σπίτια. Μοιράζουμε τον χρόνο μας μια εδώ μια εκεί. Μου λείπει πολύ όταν είναι μακριά. Δεν υπάρχει ζήλια μεταξύ μας».