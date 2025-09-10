Έλλη Κοκκίνου για το «Don’t forget the lyrics»: «Η παρουσίαση είναι ένα πολύ καινούργιο και άγνωστο μονοπάτι για μένα»

0

«Το ότι έχω βρεθεί πολλές φορές σε πλατό ως καλεσμένη, δεν είναι το ίδιο με την παρουσίαση ενός προγράμματος»

Για το νέο άγνωστο μονοπάτι που διανύει, αυτό της παρουσίασης του «Don’t forget the lyrics» μίλησε η Έλλη Κοκκίνου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και τον Αρτ.

«Είμαι και… παρουσιάστρια πια! Παρουσιάζω ένα μουσικό παιχνίδι του ΑΝΤ1. Χάρηκα πάρα πολύ με το αποτέλεσμα, γιατί αυτό που πίστεψα, βγήκε αληθινό. Είχα ένα προαίσθημα στο δοκιμαστικό ότι όλα θα πάνε καλά. Άγχος έχω πάντα και όταν βγαίνω στην πίστα να τραγουδήσω, αλλά και τώρα στην παρουσίαση», είπε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου και συμπλήρωσε:

«Η παρουσίαση είναι ένα πολύ καινούργιο και άγνωστο μονοπάτι για μένα. Το ότι έχω βρεθεί πολλές φορές σε πλατό ως καλεσμένη, δεν είναι το ίδιο με την παρουσίαση ενός προγράμματος. Στο παιχνίδι θα με δείτε με τον πιο χαβαλέ εαυτό μου, που δεν έχω παρουσιάσει στον κόσμο».