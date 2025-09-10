Κέιτ Χάντσον και Χιου Τζάκμαν τραγουδούν επιτυχίες του Νιλ Ντάιαμοντ – Δείτε το τρέιλερ του «Song Sung Blue»

0

Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο ντοκιμαντέρ του Γκρεγκ Κοχ του 2008

Η Κέιτ Χάντσον και ο Χιου Τζάκμαν αφηγούνται μια ιστορία για την αγάπη, τη μουσική και τον Νιλ Ντάιαμοντ.

Οι ηθοποιοί εμφανίζονται ως ζευγάρι τραγουδιστών στο τρέιλερ της ταινίας «Song Sung Blue».

Το σενάριο του βασισμένου σε αληθινή ιστορία κινηματογραφικού έργου έγραψε ο Κρεγκ Μπρούερ, ο οποίος θα είναι και σκηνοθέτης. Οι Κέιτ Χάντσον και ο Χιου Τζάκμαν είναι δύο επίδοξοι μουσικοί στο Μιλγουόκι ποου βρίσκουν την αγάπη και την επιτυχία αφού δημιουργούν μια μπάντα αφιερωμένη στον Νιλ Ντάιαμοντ με τίτλο «Lightning and Thunder». Η ταινία, με τίτλο που προέρχεται από το single του Αμερικανού τραγουδιστή - τραγουδοποιού του 1972, που έφτασε στην κορυφή των charts, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ στις 25 Δεκεμβρίου.

«Δεν θέλεις να είσαι εκείνη που μιμείται τον Νιλ Ντάιαμοντ. Θέλεις να είσαι η ερμηνεύτρια του» λέει η Χάντσον ως Κλερ Σαρντίνα στην αρχή του τρέιλερ. «Έψαχνα τον σωστό τρόπο να το πω και εσύ απλώς το είπες» απαντά ο Τζάκμαν ως σύζυγος Μάικ Σαρντίνα.

Η ταινία συναντά τους χαρακτήρες των Τζάκμαν και Χάντσον, καθώς εκφράζουν την επιθυμία για κάτι περισσότερο στη ζωή τους. Η Κλερ, εύχεται μια ζωή πέρα από την εργασία της ως κομμώτρια, ενώ ο Μάικ επιθυμεί «κάτι μεγάλο, κάτι καινούργιο».

Το τρέιλερ παρακολουθεί τη σχέση του ζευγαριού καθώς εξελίσσεται και ξεκινούν οι εμφανίσεις τους, με αποσπάσματα, στα οποία τραγουδούν τις επιτυχίες του Νιλ Ντάιαμοντ του 1966, «Cherry, Cherry» και «Sweet Caroline», αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

