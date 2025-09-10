Μαρία Κορινθίου: «Ο σύντροφός μου είναι αρσενικό. Με γοήτευσε η κτητικότητα του»

0

«Δύσκολα ένας άνδρας μπορεί να είναι δίπλα μου»

Αποκαλυπτική ήταν η Μαρία Κορινθίου σε συνέντευξή της στο περιοδικό «ΟΚ!». Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση.

-Πρόσφατα απαθανατιστήκατε με τον σύντροφό σου σε κοινή θεατρική σας έξοδο. Εσύ νιώθεις οικεία με τα φλας των φωτογράφων. Εκείνος ντρέπεται;

Όχι, δεν ντρέπεται. Τα έχουμε όλα συζητήσει. Εγώ είμαι μαθημένη. Μπορώ να διαχειριστώ πέντε πράγματα. Εκείνος προέρχεται από έναν τελείως διαφορετικό επαγγελματικό χώρο, λιγότερο εξωστρεφή, και είναι κάτι που δεν τον αφορά.

-Ωστόσο, σίγουρα θα γνώριζε ότι με τη σχέση σας θα βρισκόταν στο επίκεντρο.

Φυσικά, αλλά είναι άλλο να το γνωρίζεις και άλλο να διαπιστώνεις ότι σου συμβαίνει. Είναι άγνωστο και περίεργο για κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει ποτέ την έντονη προβολή και δεν το επιθυμούν. Ούτε εγώ έχω την απαίτηση από τον απέναντί μου να είναι εντάξει με κάτι τέτοιο. Γιατί είναι επιλογή μου να ακολουθήσω ένα επάγγελμα με έντονη έκθεση.

-Πώς γνωριστήκατε;

Δεν θα μοιραστώ λεπτομέρειες. Κάποια πράγματα θέλω να τα κρατήσω για μένα. Δεν αφορούν και τον κόσμο έτσι κι αλλιώς.

-Πόσο καιρό είστε μαζί;

Είμαστε μαζί μετά το Πάσχα.

-Τι σε γοήτευσε σε εκείνον;

Πολλά, η αυθεντικότητα του, η κτητικότητα του, είναι αρσενικό. Δύσκολα ένας άνδρας μπορεί να είναι δίπλα μου. Κι αυτό επειδή είμαι πολύ δυναμική, απαιτητική, ισχυρογνώμων και πατάω γερά στα πόδια μου. Είναι στοιχεία που δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άνδρες. Οπότε για να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου, πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα σε όλα αυτά.