Συγκινεί ο Μιχάλης Ρέππας για τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου: «Είναι νωπό, δεν μπορώ ακόμα να δω την σειρά»

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο» 4 βρέθηκαν ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, το απόγευμα της Τρίτης. Το δίδυμο των σεναριογράφων, μεταξύ άλλων, μίλησε για το κομμάτι των ηθοποιών που πρωταγωνιστούν στις σειρές και στις ταινίες τους οι οποίοι ωστόσο έχουν φύγει από τη ζωή.

Ο Μιχάλης Ρέππας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το θέμα της Καίτης (σ.σ. Κωνσταντίνου) είναι νωπό. Εμένα όμως μ’ αρέσει που στους ανθρώπους δεν τους ενδιαφέρει η απώλεια στις επαναλήψεις. Δηλαδή βλέπουν το "Κλάμα βγήκε από τον παράδεισο" και είναι αρκετοί άνθρωποι που λείπουν πια. Ο Χρήστος Ευθυμίου, ο Χρήστος Σιμαρδάνης, η Άννα φυσικά, η Μίνα, ο Μίμης. Είναι κόσμος αλλά δεν τους νοιάζει. Χαίρεται ο κόσμος, όπως βλέπουν τον Βουτσά και γελάνε».

«Εμένα το "Κλάμα" δεν με πειράζει, η "Τζέλα Δελαφράγκα" όμως ακόμη δεν… Είναι πολύ πρόσφατο».

«Αυτό που συνέβη με την Καίτη είναι ότι κάναμε τα γυρίσματα και μετά συνέβη. Πολύ σύντομα. Το συνηθίζεις, βέβαια, και αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς, δυστυχώς το συνηθίζεις» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Θανάσης Παπαθανασίου στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με το συγγραφικό του έτερον ήμισυ στο καθημερινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.