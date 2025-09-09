Ο ντετέκτιβ Benoit Blanc επιστρέφει με νέο μυστήριο στο «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»

0

Διαθέσιμο στη πλατφόρμα από τις 12 Δεκεμβρίου

Μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, το Netflix παρουσίασε το πρώτο, άκρως εντυπωσιακό, τρέιλερ του «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery», δια χειρός Ράιαν Τζόνσον.

Πρόκειται για την τρίτη προσθήκη στη επιτυχημένη σειρά ταινιών μυστηρίου με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο του διάσημου ντετέκτιβ Benoit Blanc στην πιο σκοτεινή υπόθεση που έχει αναλάβει ποτέ.

Στην ταινία, ένας ιερέας δίνει ένα πύρινο κήρυγμα και στη συνέχεια κλειδώνεται σε ένα πέτρινο θάλαμο - χωρίς καμία δυνατότητα εισόδου ή εξόδου πέρα από την πόρτα από την οποία μπήκε μπροστά στα μάτια όλων. Τριάντα δευτερόλεπτα αργότερα, βρίσκεται νεκρός μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Πώς πέθανε;

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μετά από μια φαινομενικά απίθανη δολοφονία που συγκλονίζει την πόλη, η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Geraldine Scott (Κούνις) ενώνει τις δυνάμεις της με τον Benoit Blanc για να ξετυλίξουν ένα μυστήριο που ξεπερνά τα όρια τόσο της πίστης όσο και της λογικής».

Ο Τζος Ο'Κόνορ υποδύεται έναν νεαρό ιερέα που βοηθάει τον Blanc στη λύση του μυστηρίου. Στο εντυπωσιακό καστ συμμετέχουν επίσης οι Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρόλιν, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Aντριου Σκοτ, Κάιλι Σπέινι και Ντάριλ ΜακΚόρμακ.

Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές στο Φεστιβάλ του Τορόντο το περασμένο Σαββατοκύριακο, με πολλούς να την αποκαλούν την καλύτερη ή τη δεύτερη καλύτερη της σειράς, ενώ οι ερμηνείες των Ο'Κόνορ και Κλόουζ αποθεώθηκαν, σύμφωνα με το Dark Horizons.

Το σενάριο υπογράφει ο Τζόνσον όπως και την παραγωγή μαζί με τον συνεργάτη του, Ραμ Μπέργκμαν μέσω της εταιρείας παραγωγής T-Street Pictures». Το «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου ενώ θα είναι διαθέσιμο στη πλατφόρμα στις 12 Δεκεμβρίου.