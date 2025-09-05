Ιουλία Καλλιμάνη: Ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή

0

«Είχαμε κάνει τον κύκλο μας στη συνεργασία μετά το Voice και έβλεπα ότι αυτό το πράγμα είναι μέχρι εκεί»

Για την περίοδο που έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα της και ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί στον καλλιτεχνικό χώρο μίλησε η Ιουλία Καλλιμάνη στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1.

«Ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα κάνω και γω τη δική μου πορεία. Αυτό ήταν το όνειρο μου. Να χαράξω και γω τη δική μου πορεία και να πρωτοστατώ, να ηγούμαι, στα μαγαζιά. Δεν με χαλούσε όμως στην αρχή, έλεγα «ΟΚ, Ιουλία, δεν είσαι έτοιμη». Το ήθελα δηλαδή αλλά δεν τρελαινόμουν να πω «πάμε τώρα να γίνει». Έγιναν κάποιες δουλίτσες μετά, ΟΚ, έλεγα όμως… κάθε πράγμα στον καιρό του», είπε η τραγουδίστρια και συνέχισε ως εξής:

«Όταν ήρθε ο Μιχάλης Τουρατζίδης στη ζωή μου, ήδη είχα πάρει την απόφαση μου. Ήμουν σε μια εταιρεία τότε με έναν άλλον παραγωγό, πολύ αξιόλογο, αλλά δεν ταίριαζαν πολύ τα χνώτα μας και η χημεία μας. Είχαμε κάνει τον κύκλο μας στη συνεργασία, μετά το Voice, εκεί ξεκίνησε και έβλεπα ότι αυτό το πράγμα είναι μέχρι εκεί. Οπότε είπα πως «τώρα, μεγαλώνω κιόλας, χωρίς να με πνίγει βέβαια αυτό, πρέπει να κάνω και γω το επόμενο βήμα».

«Φυσικά ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι. Μου λέει «έλα εδώ, κορίτσι μου» γιατί και εκείνος είχε μια άλλη συνεργασία τότε, απλώς είχαμε μιλήσει και δεν είχαμε υπογράψει συμβόλαια. Εγώ είχα ένα άλλο συμβόλαιο, που προσπαθούσα να το λύσω, οπότε ήρθαν όλα έτσι όπως έπρεπε» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ιουλία Καλλιμάνη στη νέα ραδιοφωνική της συνέντευξη.