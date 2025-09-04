Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε την επιστροφή του Superman το 2027

0

Το σίκουελ θα έχει τον τίτλο «Superman: Man of Tomorrow»

Ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ θα φορέσει ξανά την εμβληματική κόκκινη στολή, καθώς ένα σίκουελ της επιτυχημένης, καλοκαιρινής επιτυχίας του Τζέιμς Γκαν, «Superman», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο σκηνοθέτης και συν-επικεφαλής της DC Films, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η νέα ταινία θα έχει τον τίτλο «Superman: Man of Tomorrow» και θα κάνει το ντεμπούτο της στις αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027.

Στην ανακοίνωσή του, ο Γκαν συμπεριέλαβε και μια εικόνα από κόμικ που δείχνει τον Σούπερμαν να στέκεται δίπλα στον Λεξ Λούθορ, ο οποίος φορά την εμβληματική του στολή, το Warsuit. Αυτή η επιλογή φέρεται να προϊδεάζει για μια απευθείας σώμα με σώμα μάχη στην επικείμενη παραγωγή.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

Σημειώνεται ότι η ταινία «Superman» που αποτελεί την πρώτη παραγωγή του ανανεωμένου DC Universe, έκανε πρεμιέρα στις 11 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, έχει αποφέρει περισσότερα από 611 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας την, ως την πιο εμπορική παραγωγή με υπερήρωες της χρονιάς.

Σύμφωνα με το Variety, το «Man of Tomorrow» θα ακολουθήσει την κυκλοφορία δύο φιλόδοξων πρότζεκτ του DCU για το 2026: το «Supergirl», σε σκηνοθεσία Κρεγκ Γκιλέσπι με πρωταγωνίστρια την Μίλι ‘Αλκοκ και την ταινία τρόμου. Το πρότζεκτ φέρει τη σφραγίδα των Μάικ Φλάναγκαν και Χοσεΐν Αμίνι στο σενάριο ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Γουότκινς. Πρωταγωνιστούν ο Τομ Ρις Χάρις και η Ναόμι 'Ακι.

Επιπλέον το σίκουελ του «Superman», θα κάνει το ντεμπούτο του πριν από το «The Batman Part II» του Ματ Ριβς, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου 2027.