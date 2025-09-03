Σοκ για τον Σάκη Κατσούλη: Ο νικητής του Survivor πάσχει από αιφνίδια βαρηκοΐα

0

«Δεν υπάρχει θεραπεία...», σημείωσε σε νέα ανάρτησή του

Πραγματικό σοκ προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο Σάκης Κατσούλης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο δις νικητής του Survivor μοιράστηκε μέσα από το Instagram ότι μετά από εξειδικευμένες εξετάσεις διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα, μια πάθηση που επηρεάζει απότομα την ακοή και απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Η ανάρτηση του Σάκη συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης, ενώ το ίδιο βράδυ θέλησε να επανέλθει με νέα μακροσκελή ανάρτηση στα stories του, ευχαριστώντας για τη στήριξη και εξηγώντας λίγο περισσότερο την κατάσταση.

«Πραγματικά δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση και τόσες χιλιάδες μηνύματα! Είστε όλοι υπέροχοι και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μου δώσατε πολύ δύναμη. Επίσης, δεν περίμενα ότι υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα και τόσος πολύς κόσμος που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο.

Τελικά, το πόρισμα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής αιτία, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία και –το χειρότερο– ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής.

Παρόλα αυτά, από τα χιλιάδες μηνύματα και τις εκατοντάδες τηλεφωνήματα που προσπαθώ και θα απαντήσω σε έναν έναν ξεχωριστά, ήρθε ένας άνθρωπος και με βρήκε στο μαγαζί, όταν είδε τη δημοσίευση. Πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να με βοηθήσει. Θα σας έχω σύντομα νεότερα. Πίστη και υπομονή» έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.